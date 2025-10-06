Şölen, Avrupa Şekerleme Sektörünün En Prestijli Ödülünü Görkemli Bir Törenle Aldı Şölen’in Gurur Gecesi

Atıştırmalık sektörünün lider markası Şölen, Avrupa şekerleme endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan "Professional Excellence"ı, 3 Ekim 2025 Cuma akşamı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli törenle aldı.

Şölen'in ev sahipliğindeki gala davetine, European Candy Kettle Club üyeleri, iş, pazarlama ve gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, sektör kuruluşlarının temsilcileri, medya mensupları, Şölen'in yurt içindeki ve yurtdışındaki iş ortakları katıldı. European Candy Kettle Club Başkanı Heiko Kühn, yılın "Professional Excellence" ödülünü Şölen CEO'su Erdoğan Çoban'a takdim etti.

Şölen'in bu anlamlı başarısının coşkuyla kutlandığı davette sahne alan Candan Erçetin ise şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Erdoğan Çoban: "Ülkemiz ve markamız adına büyük bir gururu yaşıyoruz"

Şölen CEO'su Erdoğan Çoban, yaptığı konuşmada, "Şölen olarak global başarılarımızda yeni bir zirveye daha ulaştık. Şölen Ailesi olarak küresel çapta hedeflerimizden birine daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. European Candy Kettle Club tarafından verilen bu prestijli ödül, yalnızca Şölen için değil, ülkemiz adına da gurur verici bir sonuçtur. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Kurulduğumuz günden bu yana yenilikçi vizyonumuzla, fark yaratan markalarımızla kaliteyi, lezzeti ve tüketicimizi merkeze koyarak yol aldık. Kazandığımızı daima teknolojiye ve inovasyona yatırdık. Dünyada parmakla gösterilen üretim tesislerimizde Biscolata, Milango, Ozmo, Boombastic, Luppo, Papita ve Nutymax gibi dünyaca tanınan, fenomen olmuş markalarımızı üretiyoruz. En çok çikolata ihraç eden firmalardan biriyiz. Bugün geldiğimiz noktada, iki üretim merkezimizde ürettiğimiz lezzetlerle 5 kıtada 120 ülkeye ulaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 36 yılda, küresel bir marka yolculuğunun gururunu yaşıyoruz. Ama, bu sadece bir gurur değil, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Çünkü biz ülkemize, paydaşlarımıza değer katarken; küresel ölçekte sektörümüze de yön vermeyi hedefliyoruz.

Bu ödül, inovasyona, kaliteye ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Gelecek nesillere daha güçlü bir Şölen bırakma hedefimizle, yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Son 10 yılda 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. 2025, yeni yatırımlarımızın da devreye girmesiyle Şölen için bir depara kalkış yılıdır. Marka mirası yaratma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gecede bize eşlik eden, başarımızı onurlandıran European Candy Kettle Club üyelerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Heiko Kühn: "Şölen'in fikirleri inovasyona, inovasyonları da milyonlar tarafından sevilen markalara dönüştürme yeteneğini takdir ediyoruz"

The European Candy Kettle Club Award Başkanı Heiko Kühn, ödülü takdim ederken yaptığı konuşmada, "Geleneği inovasyonla, tutkuyu disiplinle ve iş başarısını küresel sorumlulukla birleştiren, vizyonu ile tüm bir sektöre ilham veren Şölen'i kutluyoruz. European Candy Kettle Club Ödülü'nün temel kriterleri olan Ar-Ge alanındaki ileri performansı, yüksek ürün kalitesi ve inovasyon yeteneği ile sektörün ilerlemesine benzersiz katkılarda bulunduğunu en üst seviyede karşılayarak 2025 European Candy Kettle Club Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu ödülü, iş mükemmelliğinin yanı sıra tüm sektöre değer katan ve toplumun refahına katkıda bulunan markalara veriyoruz. Gördük ki Şölen, küresel atıştırmalık pazarının en önemli oyuncuları arasında ve 120'den fazla ülkeye ulaşarak milyonlarca hayata dokunuyor. Fabrikalarındaki yapay zeka destekli üretimi, Endüstri 4.0 standartları ve 450'den fazla robotuyla dünyanın en gelişmiş çikolata tesisleri arasında yer alıyor. Ayrıca, patent ve ihracat liderliğinde perakendeciler için güvenilir bir ortak oluşuyla bu ödüle hak kazandı. Bizce bu hikayeyi olağanüstü kılan sadece ölçeği değil, ruhudur. Şölen'in fikirleri inovasyona, inovasyonları da insanların sevdiği markalara dönüştürme yeteneğini takdir ediyoruz" dedi.