Nobu Istanbul’dan Sonbahar Dokunuşu

Japon-Peru mutfağından yükselen tarifler, mevsime özgü malzemelerin dokunuşuyla Nobu Istanbul’un yeni menüsünde hayat buluyor. Sonbaharı yaşatan menü, usta mutfak ekibinin yorumuyla Nobu deneyimini yeniden tanımlıyor.

Eşsiz gastronomi algısıyla dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant, The Ritz-Carlton, Istanbul'daki adresinde kentin en seçkin buluşma noktalarından biri olmaya devam ediyor. Özenle hazırlanan sonbahar menüsü, damaklarda uyandırdığı tatmin hissinin yanında tabak tasarımlarıyla da misafirleri estetik bir dünyaya davet ediyor.

Mevsimin öne çıkan malzemelerinin yenilikçi tekniklerle yorumlandığı menüde; Yellowtail Jalapeno, New Style Sashimi, Black Cod Miso ve Rock Shrimp Tempura gibi klasikleşmiş tabakların yanı sıra güncellenen lezzetler de dikkat çekiyor. Nobu'nun minimalist felsefesinden yola çıkılarak hazırlanan Seafood Ceviche, Lobster Tamari Honey ve Nobu Style Greek Salad öne çıkarken New Style Salmon Roll, Vegetable Hand Roll ve Chilean Seabass Jalapeno Miso ise ana tabaklar arasında sahneyi devralıyor.

Her damak zevkine hitap eden Nobu Taco, zengin sushi seçkisi ve saatler süren marinasyonun ardından Josper ızgarasında pişirilen Seabass Umami gibi ikonik tatlar da menüdeki yerini koruyor. Tatlı bölümünde ise Sub-Zero Yogurt ve Kyoto gibi glutensiz seçenekler, bellekte silinmez izler bırakıyor.

Usta şeflerin dokunuşlarıyla hazırlanan lezzetler, her akşam 18:00'dan itibaren panoramik İstanbul manzarası ve özgün Nobu atmosferi eşliğinde servis ediliyor. Uzak Doğu lezzetleri, şeflerin canlı performanslarına tanıklık etme fırsatı sunan sushi barı, DJ performansları ve benzersiz ambiyansı ile Nobu, global standartlardaki deneyimi İstanbul'da yaşatıyor.

Nobu Istanbul'a rezervasyon yapmak için ist.reservations@noburestaurants.com veya +90 212 334 30 34 numaralı telefon üzerinden ulaşılabiliyor.

