Pirinç Tüketin, Diyet Kalitesini Artırın

Mart 2014'te Food & Nutrition Sciences dergisinde yayımlanan bir araştırmada¹, 2002–2010 yıllarına ait Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirme Anketi (NHANES) verileri üzerinden 14.386 yetişkinin beslenme alışkanlıkları analiz edilmiştir. Araştırmada, pirinç tüketen bireylerle tüketmeyenler arasındaki besin alımı karşılaştırıldı.

Elde edilen bulgular şu şekilde özetleniyor:

Pirinç tüketicileri arasında diyet kalitesinin anlamlı şekilde daha yüksek olduğu, hiç pirinç yemeyenlerle en çok pirinç yiyenler arasında diyet kalite puanında 5.5 puan fark bulunduğu gözlemlendi.

Pirinç tüketenlerde daha yüksek düzeyde lif, folat, magnezyum ve demir alımı tespit edildi.

Ayrıca, pirinç tüketen bireylerin meyve, sebze, tahıl, et, baklagil ve yağ tüketimi de daha fazlaydı.

Katı yağlar ve ilave şeker tüketimiyle pirinç tüketimi arasında olumsuz (ters) bir ilişki görüldü.

Bu sonuçlar, daha önce yayımlanan ve ulusal beslenme tarama verilerine dayanan iki çalışmayı destekliyor. 2009 yılında yayımlanan ilk çalışmada², 1994–1996 Bireysel Gıda Tüketimi Sürekli Anketi (CSFII) ve NHANES 2001–2002 verileri kullanılarak, pirinç tüketicilerinin daha az doymuş yağ, daha fazla lif ve daha yüksek düzeyde demir ve potasyum tükettikleri bildirildi.

2010 yılında yayımlanan bir başka çalışmada³ ise hem yetişkin hem de çocukları kapsayan verilerle, günde en az bir porsiyon pirinç tüketenlerin toplam yağ, doymuş yağ ve ilave şeker tüketimlerinin daha az olduğu; diyetlerinde 12 farklı vitamin ve mineralin düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Ayrıca, yetişkin pirinç tüketicilerinin fazla kilolu veya obez olma ihtimalleri belirgin şekilde daha düşüktü. Bu bireylerde yüksek tansiyon riski %34, bel çevresinin artma riski %27 ve metabolik sendrom riski %21 daha düşük olduğu ortaya kondu.

Bu üç çalışma bir arada değerlendirildiğinde, pirinç tüketiminin daha kaliteli bir beslenmeyle ve Amerikan Beslenme Rehberleri'nde belirtilen önerilere daha uygun bir beslenme modeliyle ilişkili olduğu görüldü.

Pirinç ve Kilo Kontrolü

Kilo sorunu yaşayan hastalar veya danışanlar genellikle ilk olarak karbonhidratları diyetlerinden çıkarmaya eğilimlidir. Ancak tüm karbonhidratlar aynı değildir. Özellikle pirinç, birçok sağlık faydası sunar ve kalori kontrollü bir beslenme planını desteklemeye yardımcı olabilir.

2013 yılında yayımlanan bir klinik çalışmada⁴, beyaz ya da kahverengi pirinçle hazırlanan bir öğünün, kalori açısından eşdeğer glikoz çözeltisine kıyasla daha fazla tokluk hissi ve doygunluk sağladığı tespit edildi.