Arabica Coffee House’tan Gençlere Ve Teknolojiye Güçlü Destek

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün öncülüğünde hayata geçirilen AA Tech projesi; medya teknolojileri, yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı yenilikçi fikirleriyle öne çıkan gençleri buluşturdu. Arabica Coffee House'un da destekçileri arasında yer aldığı etkinlikte, teknolojiye yön veren fikirlerin sahipleri ödüllerini aldı.

'Bu tür projeleri sahiplenmek bizim için büyük bir gurur'

AA+Tech gibi projelerin ülkemizin dijital dönüşümüne yön verecek yeni nesil fikirleri ortaya çıkaracağına inandıklarını belirten, Arabica Coffee House Kurucusu Sertaç Yalçın, "Arabica Coffee House olarak sadece kahve ve lezzetlerimizle değil, yenilikçi düşünceyi ve yerli üretim gücünü destekleyen bir marka kimliğiyle varız. Gençlerin teknolojiyle buluştuğu, fikirlerini geleceğe dönüştürdüğü bu tür projeleri sahiplenmek bizim için büyük bir gurur. AA Tech gibi projelerin ülkemizin dijital dönüşümüne yön verecek yeni nesil fikirleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen törende, ödül kazanan gençlere ödülleri Arabica Coffee House tarafından takdim edildi. Katılımcılar, ilham veren konuşmalar ve networking oturumlarının ardından etkinliği Arabica Coffee House'un özel kahve deneyimiyle tamamladı.

Arabica Coffee House, teknoloji, gençlik ve yaratıcılığın kesişiminde yer alan bu tür projeleri destekleyerek toplumsal gelişimin önemli bir paydaşı olmayı hedefliyor.