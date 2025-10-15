Tarif Ara
Arabica Coffee House’tan Gençlere Ve Teknolojiye Güçlü Destek

AA Tech İş Birliğiyle Geleceğin Yaratıcılarını Ödüllendirdi Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerli ve milli kahve zincirlerinden Arabica Coffee House, Anadolu Ajansı’nın (AA) öncülüğünde başlatılan AA Tech projesine destek vererek gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimlerine katkı sundu. Kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projelerine önem veren Arabica Coffee House, gençlerle ilgili tüm projelerde öncü bir rol üstleniyor ve onların fikirlerine, yaratıcılıklarına ve girişimcilik ruhuna destek olmaya devam ediyor. Türkiye’de 65 şehirde, 200 şubesiyle faaliyet gösteren marka, yalnızca kahve ve lezzetleriyle değil; toplumsal gelişime, yerli üretime ve yenilikçi düşünceye verdiği önemle de öne çıkıyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün öncülüğünde hayata geçirilen AA Tech projesi; medya teknolojileri, yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı yenilikçi fikirleriyle öne çıkan gençleri buluşturdu. Arabica Coffee House'un da destekçileri arasında yer aldığı etkinlikte, teknolojiye yön veren fikirlerin sahipleri ödüllerini aldı.

'Bu tür projeleri sahiplenmek bizim için büyük bir gurur'

AA+Tech gibi projelerin ülkemizin dijital dönüşümüne yön verecek yeni nesil fikirleri ortaya çıkaracağına inandıklarını belirten, Arabica Coffee House Kurucusu Sertaç Yalçın, "Arabica Coffee House olarak sadece kahve ve lezzetlerimizle değil, yenilikçi düşünceyi ve yerli üretim gücünü destekleyen bir marka kimliğiyle varız. Gençlerin teknolojiyle buluştuğu, fikirlerini geleceğe dönüştürdüğü bu tür projeleri sahiplenmek bizim için büyük bir gurur. AA Tech gibi projelerin ülkemizin dijital dönüşümüne yön verecek yeni nesil fikirleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen törende, ödül kazanan gençlere ödülleri Arabica Coffee House tarafından takdim edildi. Katılımcılar, ilham veren konuşmalar ve networking oturumlarının ardından etkinliği Arabica Coffee House'un özel kahve deneyimiyle tamamladı.

Arabica Coffee House, teknoloji, gençlik ve yaratıcılığın kesişiminde yer alan bu tür projeleri destekleyerek toplumsal gelişimin önemli bir paydaşı olmayı hedefliyor.

