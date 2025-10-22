Tarif Ara
Grand Hyatt İstanbul’da Dünya Mutfaklarına Yolculuk Otantik Hint Lezzetleri ile Başlıyor

Grand Hyatt Istanbul, dünya mutfaklarının seçkin örneklerini İstanbul’a taşıyacak yeni bir seriye başlıyor. “Dünya Mutfakları” başlığıyla yıl boyunca farklı Hyatt otellerinden şefleri ağırlayacak otel, programın ilk konuğu olarak Grand Hyatt Mumbai’nin Şefi Sachin Singh’i misafir ediyor.

Şef Singh, 10–19 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da olacak ve misafirlerini Hint mutfağının otantik tatlarıyla buluşturacak. 34 Restaurant'ta akşam servisinde sunulacak özel à la carte menü, Hint mutfağının zengin baharatlarıyla modern sunumları bir araya getiriyor.

Menüde; kraliyet kimyonu ile marine edilmiş kuzu pirzola ''Peshawari Burrah Kebab'', aromatik baharatlarla tatlandırılmış tavuk lokmaları "Murgh Malai Kebab" ve Kasundi hardalıyla marine edilen somon tikka "Kasundi Mahi Tikka" öne çıkan lezzetler arasında. Ana yemeklerde ise Old Delhi usulü klasik "Butter Chicken" ve safranla taçlandırılmış kuzu biryani gibi Hint mutfağının imza tabakları yer alıyor. Menü, tatlı bölümünde geleneksel "Kesari Rasmalai" ve şerbet içinde kızartılmış "Gulab Jamun" ile tamamlanıyor.

Şef Singh ayrıca, hazırladığı özel tadım menüsü ile Hint mutfağına farklı bir perspektiften yaklaşacak. Altı aşamalı tadım menüsünde başlangıçtan tatlıya uzanan özenli bir seçki sunulacak. Bu özel deneyimin kişi başı fiyatı 4.200 TL olarak belirlendi.

Deneyimi brunch severler için de genişleten otel, Mezzanine Lounge'da gerçekleşecek iki Pazar brunch'ında Sachin Singh'in özel dokunuşlarıyla hazırlanan Hint lezzetlerine ayrı bir köşede yer verecek.

Grand Hyatt Istanbul'un başlattığı bu seri, Sachin Singh'in ardından Kasım ayında Kore'den gelecek olan konuk şef ile devam edecek. Böylece yıl boyunca farklı ülkelerin özgün tatlarını deneyimleme fırsatı sunacak.

