Sağlıklı ve Kişiselleştirilebilir Maestro Konsept Arabica Coffee House Bebek’te Açıldı

Maestro'da Kahve Deneyimi Yeniden Tanımlanıyor: 3. Dalga Demleme Bar ve Mocktail Bar Ayrı Ayrı Hizmette

Maestro, dekorasyonundan işleyişine kadar farklılığıyla öne çıkıyor. Mekanın içinde, kahve deneyimini zenginleştiren 3.Dalga Demleme Bar ve alkolsüz içecek alternatifi olarak Mocktail Bar ayrı ayrı konumlandırıyor. Böylece ziyaretçiler, kahve tutkusunu ve yaratıcı içecek seçeneklerini ayrı ayrı deneyimleyebiliyor. Kahve çekirdekleri ise Maestro'da klasik seçeneklerin ötesinde, daha nitelikli, farklı tat ve aromalar sunan özenle seçilmiş ürünlerden oluşuyor. Üstelik kahveler, mekan içinde yerinde ve taze kavurma yöntemiyle hazırlanıyor; böylece her fincanda tazelik ve aroma garantisi veriliyor.

'Kendi Kaseni Hazırla' Konseptiyle Sağlıklı Beslenmede Yeni Trend

Maestro, sadece kahve değil, aynı zamanda zengin bir mutfağa sahip. Menüsünde taze, günlük malzemelerle hazırlanan renkli salatalar, yüksek proteinli ızgara tabaklar, tamamen ekşi mayalı sandviçler, glutensiz ve diyabetik tatlılar gibi geniş ve sağlıklı seçenekler sunuluyor. Tüm yiyecekler, katkı maddesi ve koruyucu içermeyen 'yalnızca doğallık' prensibiyle hazırlanıyor.

'Kendi Kaseni Hazırla' konsepti ise misafirlerin damak zevklerine ve beslenme tercihlerine uygun kişiselleştirilmiş tabaklar oluşturmalarını sağlıyor. Bu da Maestro'yu, sağlıklı beslenme trendlerini yakından takip edenler için yeni bir buluşma noktası haline getiriyor. Maestro, haftanın üç günü düzenlenen DJ performansları ve gelişmiş ses sistemiyle, yalnızca gündüz değil akşam saatlerinde de sosyal yaşamın nabzını tutuyor. Konforlu ve geniş oturma grupları, rahat bir atmosfer yaratıyor; mekan, misafirlerin uzun süre keyifle vakit geçirmesi için tasarlandı. Bunun yanında, Maestro'da workshoplar, imza günleri, söyleşiler ve diğer etkinlikler de düzenlenerek kahve kültürünün ötesinde bir deneyim alanı yaratılıyor.

Gençlere Mesleki Destek

Bebek Arabica Coffee House Maestro, gastronomi ve yiyecek-içecek alanında eğitim alan üniversite öğrencilerine uygulamalı deneyim ve ekonomik destek sağlayan bir sosyal sorumluluk platformu olarak da işlev görüyor. Bu yönüyle genç istihdamını destekleyen öncü bir model olmayı hedefliyor.

Kahve Artık Sadece Bir İçecek Değil, Yaşam Alanı

Maestroyu sadece bir kafe değil, çok yönlü bir yaşam alanı olarak tanımlayan Arabica Coffee House CEO'su Sertaç Yalçın: "Kahve artık sadece bir içecek değil; insanlar kahve içerken aynı anda sağlıklı beslenebilecekleri, çalışabilecekleri, arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri, hatta bazen sadece durup nefes alabilecekleri alanlar arıyor. Biz de tam olarak bu ihtiyaca yanıt veren farklı bir yaşam alanı tasarlamak istedik. Maestro'nun temelinde doğallık, sadelik ve çok yönlülük var. Sağlıklı menü seçenekleri, katkı maddesi içermeyen taze ürünlerle oluşturuldu. İster hızlı bir öğle yemeği, ister uzun bir kahve molası, isterseniz de bir iş toplantısı için imkanlar sunuyor. Her misafirimize kendi ihtiyacına uygun bir ortam sunmayı amaçladık. Ayrıca çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları DJ performanslarımızla, bu alanın akşam saatlerinde sosyalleşme ve eğlence için de tercih edilebilmesini istedik. Yani Maestro, sadece gündüzleri değil, günün her saatinde yaşayan bir mekan. Arabica Coffee House olarak bu zamana kadar kahveyi merkeze alan ama çevresini sürekli zenginleştiren bir marka olduk. Maestro ise bu yaklaşımın en güncel, en samimi ve en cesur ifadesi. Yerli üretimden, doğallıktan ve deneyimden ödün vermeden, kahve kültürünü bir yaşam tarzına dönüştürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.