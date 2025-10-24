Ahmad Tea, Türkiye’de Çay Deneyimini Yeniden Tanımlıyor

Dünyanın önde gelen premium çay markalarından biri olan Ahmad Tea, Türkiye'deki varlığını güçlendirerek çayseverlere kalite, zarafet ve tutkunun buluştuğu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Marka, sürdürülebilirlik ve çay sanatına adanmışlığıyla Türk çay kültürüne değer katmayı amaçlıyor.

1986 yılında kurulan Ahmad Tea, global bir marka olarak, bugün 90'dan fazla ülkede dünyanın en seçkin çaylarını sunarken, üretim sürecinin her adımında doğaya, toprağa ve üreticiye saygıyı merkeze alıyor. Sürdürülebilir Kalkınma alanında kazandığı Kral'ın İşletme Ödülü (King's Award for Enterprise in Sustainable Development) ile taçlandırılan marka, "her fincanda aynı mükemmel lezzet" anlayışını kuruluşundan bu yana koruyor.

Markanın En Hızlı Büyüyen Pazarlarından Biri Olacak

Ahmad Tea Direktörü Mostafa Afshar, markanın Türkiye'ye bakışını şöyle anlattı: "Türkiye'deki güçlü çay kültürü, Ahmad Tea'nin değerleriyle mükemmel bir uyum içinde. Buradaki hedefimiz, markamızı sadece bir çay markası olarak değil, kalite ve özenin sembolü olarak konumlandırmak. Türk tüketicisinin rafine damak zevki ve çaya olan tutkusu, bizim için ilham verici. Premium karışımlarımız ve lezzet tutkumuzla Türkiye'de uzun soluklu bir hikâye yazmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki beş yılda, Türkiye'nin en güçlü büyüme pazarlarımızdan biri olmasını öngörüyoruz."

Ahmad Tea Global Pazarlama Direktörü Tracey Wakelin, Türkiye'nin markaları için sunduğu potansiyele dikkat çekti: "Türkiye'nin çayla kurduğu kültürel bağ, Ahmad Tea için büyük bir fırsat. Amacımız, bu köklü çay geleneğine zarafet ve ilham katmak. Premium segmentte güvenilir bir marka olarak konumlanırken, her temas noktasında tüketicilerle güçlü bir duygusal bağ kurmayı ve üstün lezzetli çay ile sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yapraklar arasındaki bağı pekiştirmeyi hedefliyoruz."

Markanın Kıdemli Çay Tadım Uzmanı Dominic Marriott, Ahmad Tea'nin ustalığını şu sözlerle ifade etti: "Ahmad Tea'de yalnızca en iyi çay yapraklarını seçiyor ve dört kuşaktır aktarılan bilgi birikimimizle harmanlıyoruz. Her karışımımızda mükemmel dengedeki aroma, renk ve lezzeti hedefliyoruz. Bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun, Ahmad Tea'nin her fincanı aynı keyfi ve kaliteyi sunuyor. Her bir çay tadım odamızda, kalite ve lezzet tutarlılığını sağlamak için günde 500 fincana kadar tadım yapıyoruz; üretim süreçlerimizin tamamında tam izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını kesintisiz koruyoruz."

Ahmad Tea Türkiye Genel Müdürü Davood Bayrami ise markanın önceliklerini şöyle özetledi: "Türkiye bizim için stratejik öneme sahip bir pazar. Burada uzun vadeli bir büyüme planıyla, dağıtım ağımızı genişletmeyi, marka bilinirliğimizi artırmayı ve premium segmentteki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türk tüketicisinin kaliteye ve otantik deneyimlere verdiği değer, Ahmad Tea'nin DNA'sıyla mükemmel bir uyum içinde. Önümüzdeki dönemde perakende, online satış ve HORECA kanallarında varlığımızı artırarak istikrarlı bir büyüme sağlamayı planlıyoruz."

Premium çay kategorisinde fark yaratmayı hedefleyen Ahmad Tea, Türkiye'deki faaliyetleriyle yalnızca bir içecek değil; zarafet, ilham ve paylaşım dolu bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyor.