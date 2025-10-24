Tarif Ara
Ahmad Tea, Türkiye’de Çay Deneyimini Yeniden Tanımlıyor

Dört kuşaktır süregelen çay ustalığını modern bir vizyonla buluşturan Ahmad Tea, Türkiye pazarında büyümeye odaklanıyor. Premium çay kategorisinde fark yaratmayı hedefleyen marka, sürdürülebilir üretim anlayışı ve kalite odaklı yaklaşımıyla Türk çay kültürüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Dünyanın önde gelen premium çay markalarından biri olan Ahmad Tea, Türkiye'deki varlığını güçlendirerek çayseverlere kalite, zarafet ve tutkunun buluştuğu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Marka, sürdürülebilirlik ve çay sanatına adanmışlığıyla Türk çay kültürüne değer katmayı amaçlıyor.

1986 yılında kurulan Ahmad Tea, global bir marka olarak, bugün 90'dan fazla ülkede dünyanın en seçkin çaylarını sunarken, üretim sürecinin her adımında doğaya, toprağa ve üreticiye saygıyı merkeze alıyor. Sürdürülebilir Kalkınma alanında kazandığı Kral'ın İşletme Ödülü (King's Award for Enterprise in Sustainable Development) ile taçlandırılan marka, "her fincanda aynı mükemmel lezzet" anlayışını kuruluşundan bu yana koruyor.

Markanın En Hızlı Büyüyen Pazarlarından Biri Olacak

Ahmad Tea Direktörü Mostafa Afshar, markanın Türkiye'ye bakışını şöyle anlattı: "Türkiye'deki güçlü çay kültürü, Ahmad Tea'nin değerleriyle mükemmel bir uyum içinde. Buradaki hedefimiz, markamızı sadece bir çay markası olarak değil, kalite ve özenin sembolü olarak konumlandırmak. Türk tüketicisinin rafine damak zevki ve çaya olan tutkusu, bizim için ilham verici. Premium karışımlarımız ve lezzet tutkumuzla Türkiye'de uzun soluklu bir hikâye yazmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki beş yılda, Türkiye'nin en güçlü büyüme pazarlarımızdan biri olmasını öngörüyoruz."

Ahmad Tea Global Pazarlama Direktörü Tracey Wakelin, Türkiye'nin markaları için sunduğu potansiyele dikkat çekti: "Türkiye'nin çayla kurduğu kültürel bağ, Ahmad Tea için büyük bir fırsat. Amacımız, bu köklü çay geleneğine zarafet ve ilham katmak. Premium segmentte güvenilir bir marka olarak konumlanırken, her temas noktasında tüketicilerle güçlü bir duygusal bağ kurmayı ve üstün lezzetli çay ile sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yapraklar arasındaki bağı pekiştirmeyi hedefliyoruz."

Markanın Kıdemli Çay Tadım Uzmanı Dominic Marriott, Ahmad Tea'nin ustalığını şu sözlerle ifade etti: "Ahmad Tea'de yalnızca en iyi çay yapraklarını seçiyor ve dört kuşaktır aktarılan bilgi birikimimizle harmanlıyoruz. Her karışımımızda mükemmel dengedeki aroma, renk ve lezzeti hedefliyoruz. Bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun, Ahmad Tea'nin her fincanı aynı keyfi ve kaliteyi sunuyor. Her bir çay tadım odamızda, kalite ve lezzet tutarlılığını sağlamak için günde 500 fincana kadar tadım yapıyoruz; üretim süreçlerimizin tamamında tam izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını kesintisiz koruyoruz."

Ahmad Tea Türkiye Genel Müdürü Davood Bayrami ise markanın önceliklerini şöyle özetledi: "Türkiye bizim için stratejik öneme sahip bir pazar. Burada uzun vadeli bir büyüme planıyla, dağıtım ağımızı genişletmeyi, marka bilinirliğimizi artırmayı ve premium segmentteki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türk tüketicisinin kaliteye ve otantik deneyimlere verdiği değer, Ahmad Tea'nin DNA'sıyla mükemmel bir uyum içinde. Önümüzdeki dönemde perakende, online satış ve HORECA kanallarında varlığımızı artırarak istikrarlı bir büyüme sağlamayı planlıyoruz."

Premium çay kategorisinde fark yaratmayı hedefleyen Ahmad Tea, Türkiye'deki faaliyetleriyle yalnızca bir içecek değil; zarafet, ilham ve paylaşım dolu bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyor.

Electrolux’ün Son Teknoloji Tasarımlarının Yer Aldığı Premium Studio, Levent Güvercin Sokak’ta Açıldı. Seçkin Davetlilerin Katılımıyla Gerçekleşen Etkinlikte, İsveç’in Köklü Tasarım Anlayışı Lezzet Dolu Bir Deneyimle Buluştu

Electrolux’ün Son Teknoloji Tasarımlarının Yer Aldığı Premium Studio, Levent Güvercin Sokak’ta Açıldı. Seçkin Davetlilerin Katılımıyla Gerçekleşen Etkinlikte, İsveç’in Köklü Tasarım Anlayışı Lezzet Dolu Bir Deneyimle Buluştu

İsveç’in 100 yılı aşkın tasarım mirasını İstanbul’a taşıyan Electrolux, Levent’te hayata geçirdiği Premium Studio ile iş ortaklarını ve seçkin davetlileri unutulmaz bir açılışta ağırladı. Bahçe ambiyansı, canlı müzik performansları ve özel tadımların eşlik ettiği etkinlikte, konuklar hem markanın vizyonunu yakından tanıma hem de ürünleri birebir deneyimleme fırsatı buldu.
Grand Hyatt İstanbul’da Dünya Mutfaklarına Yolculuk Otantik Hint Lezzetleri ile Başlıyor

Grand Hyatt İstanbul’da Dünya Mutfaklarına Yolculuk Otantik Hint Lezzetleri ile Başlıyor

Grand Hyatt Istanbul, dünya mutfaklarının seçkin örneklerini İstanbul’a taşıyacak yeni bir seriye başlıyor. “Dünya Mutfakları” başlığıyla yıl boyunca farklı Hyatt otellerinden şefleri ağırlayacak otel, programın ilk konuğu olarak Grand Hyatt Mumbai’nin Şefi Sachin Singh’i misafir ediyor.
Sağlıklı ve Kişiselleştirilebilir Maestro Konsept Arabica Coffee House Bebek’te Açıldı

Sağlıklı ve Kişiselleştirilebilir Maestro Konsept Arabica Coffee House Bebek’te Açıldı

Türkiye’de kahve kültürü her geçen gün daha da çeşitlenirken, tüketicilerin beklentileri de hızla değişiyor. Artık yalnızca iyi kahve içmek yetmiyor; tüketiciler, sağlıklı, doğal, katkısız ürünlerle zenginleştirilmiş, kişiselleştirilebilir ve sosyal bir deneyim arıyor. Bu değişimi merkeze alan yüzde yüz yerli ve milli kahve markası Arabica Coffee House, İstanbul Bebek’te hayata geçirdiği yeni konsepti “Maestro” ile sektörün dinamiklerine yepyeni bir yön veriyor. 750 metrekarelik geniş kullanım alanı ve modern tasarımıyla dikkat çeken Maestro, bölgenin en büyük ve en kapsamlı kahve konseptlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Maestro, Arabica Coffee House’un yıllara dayanan kahve tecrübesini sağlıklı yaşam trendleriyle birleştirerek, ziyaretçilerine alışılmışın dışında, çok yönlü bir kafe deneyimi sunuyor...
Ülker’den Yeni Lezzet: Ülker Çikolata İstanbul...

Ülker’den Yeni Lezzet: Ülker Çikolata İstanbul...

Türkiye’nin lider gıda markası Ülker, ilhamını İstanbul’un çok katmanlı kültürel zenginliğinden, tarihinden ve gastronomi mirasından alan yepyeni lezzeti Ülker Çikolata İstanbul’u Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen toplantıda tanıttı. Ülker Çikolata İstanbul’a özel düzenlenen etkinlikte tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç İstanbul tarihine ve kültürüne dair bilgiler paylaşırken, konuklar şef Arda Türkmen’le çikolatanın yolculuğuna çıkıp, İstanbul çikolatasından ilham alarak hazırladığı özel tatlıyı deneyimlediler. Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı ise ürün ve iletişim kampanyası hakkında bilgiler paylaştı.