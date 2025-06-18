Golf Dondurma’dan sektöre net mesaj “Bizim Dondurmamız” olarak Şeffaflık, Kalite ve Sürdürülebilirlik Önceliğimiz

Birbirinden lezzetli dondurmalarıyla en keyifli anlara eşlik eden Golf Dondurma, yıllardır sevilerek tüketilen ürünlerine yenilerini ekleyeme devam ediyor. Bu toprakların markası olarak "Bizim Dondurmamız" olma sorumluluğunu kalite, şeffaflık ve sürdürülebilirlik hassasiyetiyle üstlenerek tüketicisiyle güven ilişkisi kuran Golf Dondurma, her sene ürün ailesine eklediği inovatif ürünleriyle de 20 yılı aşkın süredir sektörün öncülerinden olmaya devam ediyor.

"Lezzetin yanı sıra içerik şeffaflığı ve etik pazarlama anlayışı temel unsurumuz"

Tüketici beklentilerinin merkezde tutulduğu, lezzetin yanı sıra içerik şeffaflığı ve etik pazarlama anlayışının temel unsur olarak kabul ettiklerini söyleyen Golf Dondurma Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Ezgi Eröz, Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğun da önemli bir başlık olduğunu söyledi. Golf Dondurma'nın "dondurma" ve "sorbe" gibi tanımların yasal kriterlerini titizlikle gözeterek, ambalajlarında ürünlerin yasal sınıflandırmalarını açıkça belirtmenin sorumluluğunu taşıdığını vurgulayan Ezgi Eröz, "Türk Gıda Kodeksi'ne göre bir ürüne "dondurma" denebilmesi için, proteinin sütten gelmesi ve süt kuru maddesinin minimum yüzde 10 olması gibi önemli kriterler varken, "sorbe" olarak tanımlanabilmesi için ürünün en az yüzde 25 oranında meyve içermesi gerekmektedir. Golf Dondurma, bu kriterleri eksiksiz sağlayan ürünlerini, tüketiciyi yanıltmadan ve eksik bilgi vermeden, ambalajlarında şeffaflıkla sunmaya devam ediyor" dedi. Aynı zamanda gramaj konusunda da hassas bir duruş sergilediklerinin altını çizen Eröz, aynı hacimdeki pek çok ürüne kıyasla daha ağır ürünleriyle, daha az hava - daha çok içerik yaklaşımıyla tüketicisine değer sunduğunu da vurguladı.

Bilginer: Sürdürülebilirlik DNA'mıza kodlu

Golf Dondurma Fabrikalar Direktörü Levent Bilginer ise Golf Dondurma'nın sürdürülebilir üretim uygulamalarıyla öne çıktığının altını çizdi. Üretim tesislerinde enerji tüketimini yüzde 15, su kullanımını yüzde 10 ve ambalajlardaki plastik miktarını yüzde 16 oranında azalttıklarını söyleyen Bilginer, çevresel sorumluluklarını ön planda tuttuklarını söyledi. Aynı zamanda Bilginer, ambalajlarda yüzde 30 geri dönüştürülmüş plastik kullanımının da Golf'ün çevreye duyarlı yaklaşımının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Lezzet ve kalite konusundaki iddiaları ürünleriyle gösteren marka, Belçika çikolatası kaplamasıyla öne çıkan Golf Bravo'yu bu yıl Dark Orange, Caramel Biscuit ve Chocolate Extreme gibi yenilikçi tatlarla genişletti. Golf lezzetinin kanıtları olan ve bu yıl da yıldız olmaya devam edecek Golf Maraşım, yüzde 81 süt içeren dondurması ile dolaplarda yerini alırken; Golf Royal Gourmet ise Silifke çileği, Bodrum mandalinası gibi coğrafi işaretli içerikleriyle premium segmentte fark yaratıyor. "Bizim Dondurmamız" söylemini sadece bir pazarlama mesajı değil, bir üretim ve marka sorumluluğu olarak sahiplenen Golf Dondurma, yaz sezonuna kalite, güven ve şeffaflık odaklı güçlü bir vizyonla merhaba dedi.