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Doyuyoseverler Şimdi Boğa’da Buluşuyor!

Gurme çıtır tavuk ve burgerleri, gurme sosları ve limonatalarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yaratan Doyuyo, İstanbul’un en ikonik semtlerinden Kadıköy’deki yeni şubesini Altıyol Meydanı’nda hizmete açtı.

Doyuyoseverler Şimdi Boğa’da Buluşuyor!

Hedef 1 Yılda Yarım Milyon Misafir!

Misafirler; Doyuyo'nun özel gurme sosları, ev yapımı limonataları ve imza ürünleriyle lezzetli bir tanışma yaşarken, 200 kişilik kapasiteye sahip bu yeni şube, Kadıköy'ün enerjisine uygun mimarisi, dijital sipariş altyapısı ve hızlı servis yapısıyla dikkat çekiyor.


Doyuyo Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kaya, "Kadıköy'de olmak bizim için sadece bir lokasyon tercihi değil, aynı zamanda bir prestij. Bu semtin kültürü, enerjisi ve dinamizmi Doyuyo'nun ruhuyla birebir örtüşüyor. Burada olmak, markamız için hem güçlü bir karşılaşma hem de doğal bir buluşma," diyerek yeni şubenin marka açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Doyuyo, franchise ağıyla büyümeye devam ederken; Kadıköy şubesiyle birlikte ikonik noktalarda misafirlerini ağırlayarak erişimini daha da genişletmeyi hedefliyor. Önümüzdeki dönemde yeni şube kapsamında farklı etkinlikler ve deneyim buluşmaları da planlanıyor.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
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  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
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