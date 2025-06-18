Doyuyoseverler Şimdi Boğa’da Buluşuyor!

Hedef 1 Yılda Yarım Milyon Misafir!

Misafirler; Doyuyo'nun özel gurme sosları, ev yapımı limonataları ve imza ürünleriyle lezzetli bir tanışma yaşarken, 200 kişilik kapasiteye sahip bu yeni şube, Kadıköy'ün enerjisine uygun mimarisi, dijital sipariş altyapısı ve hızlı servis yapısıyla dikkat çekiyor.



Doyuyo Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kaya, "Kadıköy'de olmak bizim için sadece bir lokasyon tercihi değil, aynı zamanda bir prestij. Bu semtin kültürü, enerjisi ve dinamizmi Doyuyo'nun ruhuyla birebir örtüşüyor. Burada olmak, markamız için hem güçlü bir karşılaşma hem de doğal bir buluşma," diyerek yeni şubenin marka açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Doyuyo, franchise ağıyla büyümeye devam ederken; Kadıköy şubesiyle birlikte ikonik noktalarda misafirlerini ağırlayarak erişimini daha da genişletmeyi hedefliyor. Önümüzdeki dönemde yeni şube kapsamında farklı etkinlikler ve deneyim buluşmaları da planlanıyor.