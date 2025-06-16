Yazın Tadı Abdi Bey Lokantası’nda Çıkıyor

'Muhabbettin Dibi'nde Biraz Sohbet, Biraz Lezzet

Karaköy'ün kalbinde yer alan ve Anadolu Mutfağı'nın en özel tatlarını modern dokunuşlar eşliğinde sunan Abdi Bey Lokantası, 'Muhabbetin Dibi' adlı özel konseptle gastronomi dünyasının duayen isimlerinden Faruk Şüyün ve Reha Tartıcı'yı bir araya getiriyor. Lezzetin ve sohbetin iç içe geçtiği bu özel gecede, konuklar hem eşsiz tatlarla tanışıyor hem de keyifli diyaloglara tanıklık ediyor. Yaz tatları, lezzetli mezeler, olmazsa olmaz zeytinyağlılar, Anadolu Mutfağı'nın püf noktaları, bol kahkahalı anekdotlar, tarihin izleri, unutulmaz yemek hikâyeleri ve tatlı atışmalar bu sofrada bir araya geliyor. Klasik lokanta yaklaşımına elegan bir yorum katan Abdi Bey Lokantası, sadece bir restoran değil aynı zamanda yemek kültürünü ve kaliteli yemek yemeği sahiplenen ve yaşatan bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Abdi Bey, konuklarını lezzetli mezelerin etrafında dönen bu sıcak sohbetin tam ortasında Faruk Şüyün ve Reha Tartıcı ile özel bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor. Biraz sohbet, biraz lezzet, biraz da keyif… Bu özel akşamda kadehler dostlukla, tabaklar muhabbetle doluyor.

Yaza Özel Hafif ve Leziz Tatlar

Abdi Bey'de henüz yemeğe başlamadan lezzet yolculuğu başlıyor ve sıcacık ekmeğe eşlik eden ön atıştırmalıklar, alışılmadık tatların buluşmasıyla hazırlanan özel meze ve zeytinyağlılar, yöresel çeşitlerin başrol olduğu ara sıcaklar, kebaplar ve ana yemek çeşitleriyle devam ediyor. Enginar Kalbi, Sütlü Patlıcan, Fava, İsli Midye ve Lakerda gibi özel mezeler ve zeytinyağlılar misafirlere tam bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Dalından yaz sebzeleri, taze yeşillikler ve özel soslarla hazırlanan salatalar yaz masalarının olmazsa olmazı oluyor. Karidesli Lahmacun, Muska Börek, Pasrırmalı Bebek Kalamar ve Altı Ezmeli İçli Kokoreç ara sıcağın favorileri arasında. Bu lezzetli masaya ana yemekte beyaz et, kırmızı et ve kebap çeşitleri eşlik ediyor. Anadolu lezzetlerinin modern gastronomi örnekleriyle birleştiği Abdi Bey, hizmet kalitesi, fark yaratan konsepti, ayrıcalıklı hissettiren lezzetleri ve misafir memnuniyetine odaklanan yaklaşımıyla konuklarını özel bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor.

Mini Terasta Gün Batımı Keyfi

Abdi Bey'in, Haliç manzarasına açılan mini terası en keyifli noktalardan biri… Gün batımına karşı lezzetli atıştırmalıklar eşliğinde içilen imza kokteyller keyfi katlıyor. Yaz akşamlarında dost sohbetleri, arkadaş buluşmaları, özel kutlamalar, yıl dönümleri, özel davetler, iş yemekleri ve eğlenceli dost masaları Abdi Bey'de lezzet ve keyif dolu anlara dönüşüyor.