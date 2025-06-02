Pepsi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Heyecanını İstanbul’da Yaşattı

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi, dünya çapında futbol tutkunlarını bir araya getiren ve her yıl milyonlarca kişi tarafından takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo'nun içecek grubu markası Pepsi, #FutboluDoyasıyaYaşa sloganıyla düzenlediği etkinlikle futbolseverleri 31 Mayıs Cumartesi günü Zorlu PSM'de buluşturdu. 90 dakika sonunda Paris Saint Germain'in şampiyonluk kupasının kaldırıldığı tarihi gecede futbol tutkunları, Türkiye'nin iki efsane futbolcusu Volkan Demirel ve Semih Şentürk ile birlikte final heyecanını yaşadı.

Inter ve Paris Saint Germain arasında oynanan ve dünya genelinde birçok ülke ve bölgede canlı yayınlanan final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da gerçekleştirildi. Pepsi'nin müzik ve eğlence alanlarındaki eşsiz deneyimini UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdığı maçta, dünyanın en ikonik rock gruplarından Linkin Park sahneye çıktı. Dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin futbola olan aşklarını kutlamasına ortak oldu. Pepsi ve UEFA bir kez daha finalin heyecanla beklenen açılış seremonisini gerçekleştirerek maça dakikalar kala futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Unutulmaz final gecesinin etkinliğinde konuşma yapan PepsiCo Türkiye Gazlı İçecekler Pazarlama Direktörü Tansu Çimitay, "Yaptığımız çalışmalarda futbolun farklı kültürleri ve insanları birleştiren, ortak duygular yaratan yönünü öne çıkartmaya gayret ediyor, toplumsal gelişime katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Çimitay sözlerini şöyle sürdürdü: "Pepsi markamızla 2015 yılında iş birliğine başladığımız ve Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni desteklemenin gururunu yaşıyoruz. Yılın en önemli etkinliği olan Şampiyonlar Ligi Finali'nde futbolseverlerin coşkusunu paylaşıyor ve müziğin gücü ile futbolu buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin en heyecanla beklenen anlarından biri olan açılış seremonisini Pepsi sahipleniyor. Bu yılki final maçından önce 21. yüzyılın en etkili rock gruplarından biri olan Linkin Park sahne aldı ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolsever, maç başlamadan hemen önce bu etkileyici performansı izledi. İstanbul'da da değerli futbolcular Volkan Demirel ve Semih Şentürk'ün katılımıyla dolu dolu bir akşam yaşadık."

Futbolseverlerle birlikte final heyecanını paylaşan Volkan Demirel, "Futbol, sadece bir spor değil aynı zamanda insanları bir araya getiren evrensel bir dil. Bu etkinlikte futbolseverlerle bir arada olmak, bu büyük finalin heyecanını paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Pepsi'nin bu etkinliği düzenlemesi, futbolun büyüsüyle birleşen harika bir deneyim Paris Saint Germain'in zaferini kutlarken, bu unutulmaz heyecanı birlikte yaşamanın keyfini çıkardık" dedi.

Müthiş bir finale tanıklık ettiklerini belirten Semih Şentürk ise şunları söyledi: "Futbol, tutku ve birlikteliğin en güzel örneklerinden biri... Burada, bu heyecanı yaşamak ve birçok futbolseverle bir arada olmak ayrı bir mutluluk. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, futbol tarihinin en önemli anlarından biri. Pepsi'nin böyle bir etkinlik düzenlemesi, futbolun birlikteliğini bir kez daha gözler önüne seriyor."