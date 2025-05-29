Roof Mezzepotamia’nın Menüsünde Yaz Esintileri…

Tarihi Yarımada'nın kalbi Sirkeci'de yer alan Orient Occident Hotel'in terasında bulunan Roof Mezzepotamia'da yazın eşsiz keyfi lezzetle buluşuyor. Özenle hazırladığı yaz menüsüyle lezzetseverlerin beğenisini kazanan Roof Mezzepotamia'nın menüsünde mevsimin lezzetli sebze ve otları ile yapılan mezeler, denüz ürünleri ve kırmızı et ile hazırlanan ana yemekler yaratıcı sunumlarıyla dikkat çekiyor.

Mevsiminde tüketim ilkesiyle hazırlanan eşsiz lezzetler…

Roof Mezzepotamia'nın mutfağı kariyer yolculuğuna genç yaşta başlayan Gökberk Özbay ve ekibine emanet…Mezopotamya'nın yeni bir medeniyet ve kültür yaratma mirasından ilham alarak menüsünü hazırlayan Roof Mezzepotamia, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinden izler taşıyan geniş menüsüyle dikkat çeken mekan, en yenilikçi dokunuşlar ve pişirme teknikleriyle dikkat çekiyor. Mevsiminde tüketim ilkesiyle yerel üreticilerden sağlanan ürünlerle yaz menüsünü hazırlayan şef, tam bir gastronomi deneyimi sunuyor. Ön atıştırmalık olarak servis edilen siyah sarımsaklı tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı ve halhali zeytin ile başlayan lezzet serüveni gece sonuna kadar devam ediyor. Rende havuç ve taze Urla sakız kabağını zeytinyağı ile soteleyerek hazırlanan Kabak Girit, geleneksel Ege lezzeti sunuyor. Altında ipeksi sarımsaklı ve tahinli yoğurt, üzerinde ise kızarmış patates ile servis edilen Kabak Girit, yaz menüsünün öne çıkan mezeleri arasında… Klasik bir Ege mezesi olan Galata; siyah, yeşil ve Ege'den kırma zeytinin, taze otlar ve zeytinyağı ile harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Altında kıtır galata simidi, limon kabuğu ve kekik ile servis edilen meze, sunumuyla da fark yaratıyor. Cibes, kale otu ve arapsaçı gibi birbirinden lezzetli otların zeytinyağında kavrulmasıyla hazırlanan Ot Harmanı (Mücveri), tuzlu yoğurt ve üzerinde nar ekşisiyle servis ediliyor.

Sıcak bir meze olan ve Ege'nin doğasından ilhamla hazırlanan Ot Harmanı; hafif tatlılık, asidite ve her bir otun kendine has karakteriyle dengeli bir lezzet sunuyor. Izgara izleriyle pişirilmiş ve içi yumuşak kıvamında ilikli Kemik, altın renginde karamelize edilmiş soğan ve çıtır sarımsaklı ekmekle servis ediliyor. Ana yemek olarak marine edilmiş Balıkesir kuzu sırtı ızgarada mühürlenerek pişrilen Kuzu Sırtı, yanında soğanlı hurma paste(püresi) ve kemik sosu ile birlikte sunuluyor. Deniz ürünlerini sevenlerin favorisi olan Deniz Yahnisi ise denizin taptaze lezzetlerini eşsiz bir uyumla birleştiriyor. Özenle pişirilmiş iç midyeli pilav, bebek kalamar, kabuklu midye, karides ve deniz levleği ile zenginleştirilen Deniz Yahnisi, taze mevsim sebzeleri ile servis ediliyor. Tatlı olarak yanında tuzlu karamelli dondurma ile servis edilen sıcak tahin helvası, yemeği enfes bir şekilde noktalıyor.

Roof Mezzepotamia kokteylleriyle oldukça iddalı…

Yemekleriyle olduğu kadar kokteylleriyle de dikkat çeken mekan, özel tariflerle hazırlanan ve yalnızca Roof Mezzepotamia'da yer alan imza kokteyller bambaşka bir lezzet sunuyor. Mezepotamya'da yaşamış uygarlıkların kültürlerinden esinlenerek premium içkilerle hazırlanan kokteyller; bu coğrafyada yaşayan kral, tanrı ve önemli kişilerin isimlerini taşıyor. Ninkasi (Sümer Bira Tanrısı), Hammurabi (Altıncı Babil İmparatoru), Purattu (Fırat Nehrinin Eski Adı), Inanna (Aşk ve Doğurganlık Tanrıçası), Barmenin İmzası - Okaliptik Margarita, Mezzepotamyalı ve Basirethan imza kokteyller arasında…

Özel DJ performanslarıyla keyifli anlar yaşanıyor

Lezzet ve müziği eşsiz bir uyumla buluşturan Roof Mezzepotamia, yeme içme sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Müzik danışmanlığını etnik elektronik müziğin popüler ismi DJ Majnoon'un üstlendiği mekan, etnik müziğin önemli DJ'lerini sahnesinde ağırlıyor. Etnik elektronik müziğin ritmine kapılan misafirlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Roof Mezzepotamia, lezzet ve müzik eşliğinde en keyifli anlara ev sahipliği yapıyor.

Adres

Orient Occident Hotel Autograph Collection

Aşir Efendi Cd. No.11 Sirkeci

0501 304 52 32