Çölyak ve Glütensiz Yaşam Zirvesi’nin 3’üncüsü Düzenlendi Glütensiz Yaşamın Geleceği İstanbul’da Ele Alındı

Türkiye'nin lider un üreticilerinden Eksun Gıda, hem sektörüne hem topluma değer katma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda Eksun Gıda'nın, Çölyak Vakfı iş birliğiyle İstanbul'da üçüncüsünü düzenlediği Çölyak ve Glütensiz Yaşam Zirvesi'nde, çölyak hastalarının günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çölyaklı bireyler etkinlikte kendi deneyimlerini paylaşırken, alanında uzman isimler de glütensiz beslenmenin güncel yönlerini katılımcılara aktardı.

"Türkiye'de 1 milyon kişi glütene karşı hassasiyet taşıyor"

Zirve kapsamında yaptığı konuşmada çölyak hastalığı toplumda sanılandan daha yaygın olduğuna dikkat çeken Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO'su Hasan Abdullah Özkan, "Araştırmalara göre dünya genelinde ve Türkiye'de her 100 kişiden 1'i çölyak hastası. Bu da ülkemizde yaklaşık 1 milyon kişinin glütene karşı ciddi hassasiyet taşıdığı anlamına geliyor. Son yıllarda artan farkındalık ve tarama olanakları sayesinde teşhis oranlarında artış görüyoruz. Fakat halen pek çok kişi buğday, arpa, çavdar gibi tahıllardaki glüten proteinine karşı ciddi hassasiyeti olduğunu bilmeden yaşamını sürdürmeye çalışıyor" dedi.

"Çölyak konusunda Toplumsal farkındalığın Artmasına Katkı Sağlıyoruz"

Çölyaklı bireylerin güvenle tüketebileceği glütensiz ürünlere erişimini desteklemeyi toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Özkan şunları söyledi:

"Glütensiz beslenmek zorunda olan bireylerin, hayatın her alanında güvenle tüketebileceği seçeneklere ulaşabilmesi hayati bir ihtiyaç. Çölyak Vakfı'nın kamu kurumlarıyla yürüttüğü çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildi. Eksun Gıda olarak bu süreci daha da güçlendirmek için vakfın ana sponsorluğunu üstlendik. Bu sayede bir yandan çölyaklı bireylere özel ürünler sunarak onların yaşamlarını kolaylaştırırken diğer yandan da toplumsal farkındalığın artması konusunda aktif katkı sağlıyoruz" dedi.

"Çölyakı konuşmak kadar glütensiz ürünlere erişim de gerekli"

Çölyak Vakfı Başkanı Doç. Dr. Elif Bal Beşikçi ise, glütensiz ürünlerin güvenli ve yaygın şekilde sunulmasının çölyak hastalarının yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve özel sektörle hayata geçirilen projelerle glütensiz ürünlerin kamusal alanda daha erişilebilir hale getirildiğini aktaran Beşikçi, bu alanda atılacak adımların önemine dikkat çekti. Zirvede ayrıca, uzmanların ve çölyaklı bireylerin katılımıyla düzenlenen panellerde glütensiz beslenme, ürün geliştirme süreçleri ve kamusal destekler çok yönlü olarak ele alındı.

Gluten YOK hem un hem atıştırmalık sunuyor

Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarıyla çölyaklı bireylere özel ürünler üreten Eksun Gıda2006 yılında Türkiye'nin ilk paketli glütensiz ununu üreterek bu alanda öncülük etti. Yine Sinangil Gluten YOK markası ile de un, ekmek, tatlı ve tuzlu kurabiye, atıştırmalık gibi geniş kategorilere yayılan kapsamlı glütensiz ürün yelpazesi sunuyor.