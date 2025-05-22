Singer, Yeni Ürünü Momento’yu Ece Vahapoğlu ve Tuvana Büyükçınar İle Tanıttı…

"Momento ile özgün fikirlerin hayata geçmesini destekliyoruz."

Etkinlik, Ece Vahapoğlu'nun enerjik sunumuyla başladı ve sahneye davet edilen Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak'ın konuşmasıyla devam etti. Kınran Parlak "Singer olarak, kullanıcılarımızın yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri çözümler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Momento, sadece bir hobi kesim makinesi değil; aynı zamanda kişisel tasarımları gerçeğe dönüştürmeyi kolaylaştıran yaratıcı bir asistan. Hobi tutkunlarından profesyonel tasarımcılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Momento ile özgün fikirlerin hayata geçmesini destekliyoruz. Bu ürünle birlikte kullanıcılarımızın ilhamla ürettikleri her projede yanında olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Momento, üretmek isteyen herkesin yanında olması gereken ilham verici bir yol arkadaşı."

Lansmanın en ilgi çekici anlarından biri ise Sinem Kınran Parlak ve Tuvana Büyükçınar'ın, Ece Vahapoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirdiği samimi sohbet oldu. Büyükçınar, "Singer Momento ile tanıştığımda, onun sadece bir hobi ürünü değil, aynı zamanda yaratıcılığı destekleyen bir cihaz olduğunu hemen fark ettim. Ürün, yaratıcılığı besleyen ve fikirleri gerçeğe dönüştüren bir teknoloji sunuyor. Moda dünyasında her zaman hayalleri gerçeğe dönüştürmek için farklı yollar arıyoruz. Momento, bunu çok daha kolay ve erişilebilir kılıyor. Sadece moda değil; ev tekstilinden aksesuara kadar pek çok alanda hayal gücünü pratiğe dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Bence Momento, üretmek isteyen herkesin yanında olması gereken ilham verici bir yol arkadaşı." dedi. Lansman kapsamında Büyükçınar, Momento ile şık ve özgün bir ceket tasarladı. Ceketin tasarım süreci de özel olarak hazırlanan bir video ile izleyicilerle paylaşıldı.

Singer Momento, "kendin yap" projelerinde sınırsız bir yaratıcılık alanı sunuyor…

Dikiş makinesinin mucidi SİNGER, yaratıcı projeleri tasarlamak ve kişiselleştirmek isteyenler için geliştirdiği yeni nesil hobi kesim makinesi Momento, el işiyle uğraşan profesyonellerden, hobisini işe dönüştürmeyi hedefleyenlere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Ürün, kişisel tasarımlara estetik detaylar katmayı ve özgün dokunuşlarla projeleri sanata dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Cam, ahşap, vinil, kâğıt, karton, keçe ve kumaş gibi pek çok farklı yüzeye uygulama yapabilme özelliğiyle dikkat çeken Momento, malzeme çeşitliliği açısından da kullanıcılarına sınırsız bir yaratıcılık alanı sunuyor.

Moda tasarımından ev dekorasyonuna, davet ve organizasyon ürünlerinden kişisel aksesuarlara kadar pek çok alanda kullanılabilen bu yenilikçi cihaz, hayallerin sınırlarını zorlamak isteyen herkes için güçlü bir yardımcı oluyor.