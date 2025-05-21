“II. Beta Uluslararası Çay ve Kültürü Günü Resepsiyonu” Beta Yeni Han’da kutlandı Arjantin’den Çin’e, Sri Lanka’dan Kenya’ya… çayın evrensel dili Beta Yeni Han’da yaşatılıyor Dünya Çay Günü’nde, dünya çayları Beta Yeni Han’da buluştu!

Türkiye'nin yenilikçi çay markası Beta Tea, çay kültürünü yaşatmak ve yaygınlaştırmak adına öncü olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirdiği Beta Uluslararası Çay ve Kültürü Günü'nü bir gelenek haline getiren Beta Tea, çayın dünyasında, dünya çaylarını buluşturdu. Dünya Çay Günü kapsamında Beta Yeni Han'da gerçekleştirilen II. Beta Uluslararası Çay ve Kültürü Günü Resepsiyonu, bu yıl "Çayın evrensel dilini yaşatmak" mottosuyla yapıldı. Festivale Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur, Türkiye Çay Demleme ve Sunum Şampiyonu Gülhanım Delihasan, Sri Lanka Büyükelçisi S. Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Arjantin Çay Uzmanı Natalie Hassanie, Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito, Vietnam Ticaret Müşaviri Ngyuen Viet Hang, Kenya Fahri Konsolosu Abdullah Yeşil gibi isimler ve çok sayıda protokol katıldı. Beta Tea, Arjantin'den Çin'e, Sri Lanka'dan Uganda'ya dünyanın dört bir yanından katılımcılarla, çay kültürünü İstanbul'un tarihi yarımadası Eminönü'nde yaşattı.

Dünyanın farklı ülkelerine ait çaylar ve seremonileri bir arada

Dünyanın farklı ülkelerinden büyükelçilikleri ağırlayan Beta Uluslararası Çay ve Kültürü Günü, dünyanın en yaygın tüketilen içecekleri arasında yer alan çayın farklı kültürlerdeki seremonilerine ev sahipliği yaptı. Çin, Arjantin, Sri Lanka, Fas, Uganda, Kenya, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerin stantlarının yer aldığı festivalde, farklı toplumları birleştiren çayın evrensel dili konuşuldu. Çayın kökeninden gelen hikayeler paylaşılırken, farklı gelenek ve ritüeller tanıtıldı. Katılımcı ülkeler, büyük elçilikleri tarafından gerçekleştirdikleri gösteri ve seremonilerle, kendi ülkelerinin kültürel değerlerini ve geleneklerini katılımcılarla buluşturdu.

Sri-Lanka geleneksel gaz lambası yakma merasimi, Pooja ve Gagaja dans gösterilerinin keyif kattığı festivalde ayrıca Arjantin çay uzmanından Mate Şov izlenildi. Katılımcı ülkelerin yanı sıra Türkiye'ye özgü geleneksel tulum ve horon gösterileri yapıldı.

"Çayın geleneklerini yaşatma ve geleceğe taşıma misyonu taşıyoruz"

Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur, açılış konuşmasını gerçekleştirdiği festivalde şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl, Dünya Çay Günü kapsamında ilk kez düzenlediğimiz Beta Uluslararası Çay ve Kültürü Günü Resepsiyonu'nu, ikinci kez gerçekleştirerek bugün bir gelenek haline getirdik. Azerbaycan ve Türkiye'nin UNESCO'ya başvurusu üzerine ''Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen Türk çayının eşsiz kültürünün hem taşıyıcısı hem de geliştiricisi olmayı kendine misyon edinmiş bir çay markası olarak, festivalimizin bu yılki mottosunu: "Çayın Evrensel Dilini Yaşatmak" olarak belirledik. Çünkü Beta Tea olarak, biz yalnızca çay üretmiyor aynı zamanda onun etrafında şekillenen kültürü de yaşatmak için çalışıyoruz. Bu hedefle çayın dünyasında dünyanın çaylarını buluştururken, Çin'den Arjantin'e, Sri Lanka'dan Kenya'ya, Vietnam'dan Uganda'ya uzanan büyükelçilik katılımlarıyla oluşan bu kültürel mozaikte, çayın evrensel dilini konuşuyor, kültürel köklerini tanıyor ve birlikte yaşatıyoruz".

Beta'nın 50'nci yılına yaklaşırken, özel 50 çeşit çay tadımı

Çeşitli şovlarla unutulmaz kılınan resepsiyonda, Türkiye çay demleme şampiyonu Gülhanım Delihasan tarafından Türk çay kültürü seremonisi sergilenirken, ayrıca 50'nci yılına yaklaşan Beta Tea'ye özel 50 çeşit çayın tadımı yapıldı.

Çay Gurmesi yarışması

Çay temalı fotoğraf çekim alanlarıyla renkli bir atmosferin yaratıldığı Beta Uluslararası Çay ve Kültürü Günü Resepsiyonu'nda, tüm ziyaretçilerin katılımına açık olan çay gurmesi yarışması gibi eğlenceli yarışmalar ve aktiviteler yer aldı. Dünyanın farklı ülkelerinden, farklı çayların tadıldığı yarışmanın katılımcıları ise sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.