12 Yıllık Arı Gibi Emek, Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin!

Türkiye'nin ilk ve tek yerli propolis üreticisi BEE'O, 12. yılını İstanbul Yıldız Hisar Tesisleri'nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. 150'yi aşkın katılımcının yer aldığı bu anlamlı buluşmada; markanın başarılarla dolu gelişim yolculuğu, sürdürülebilirlik odaklı vizyonu ve ekosistem temelli iş modeli ilham veren mesajlarla paylaşıldı.

Bilim, Doğa ve Girişimcilik Bir Arada: BEE'O'nun Doğuş Hikâyesi

BEE'O ve BEE&YOU markalarının Kurucusu ve CEO'su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, etkinlikte yaptığı sunumda, kişisel bir ihtiyaçtan doğan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bu örnek girişimcilik öyküsünü anlattı:

"Oğlumun bağışıklık sorununa çözüm ararken başladığım bu yolculukta, Türkiye'de daha önce üretilmeyen propolisi sözleşmeli arıcılık modeliyle üretmek için 2013'te Ar-Ge temelli bir şirket kurduk. Bugün 10.000'i aşkın sözleşmeli arıcımız, 750.000'in üzerinde kovanımız ve 200'ü aşkın çalışanımızla 37 ülkeye ihracat yapıyoruz. Gıda, takviye edici gıdalar, dermokozmetik ve tıbbi cihaz kategorilerinde geliştirdiğimiz %100 doğal içerikli ürünlerimizle insan sağlığına katkı sunmaya devam ediyoruz."

"Arı Varsa Hayat Var": Bilimsel ve Ekolojik Bir Çağrı

Etkinliğin onur konuşmacısı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu oldu. "İklim Değişimi ve Global Etkileri" başlıklı sunumunda arıların ekosistem ve gıda güvenliği açısından kritik rolünü anlattı.

"Meyve ve sebzelerin %75'i arıların tozlaşma faaliyetine bağlı. Arılar yalnızca bal üretmez; sürdürülebilir bir ekonomiyi ve ekosistemi ayakta tutar" diyerek, küresel ısınma ve tarımsal ilaçların arı nüfusu üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik Sadece Çevresel Değil, Aynı Zamanda Etik Bir Sorumluluk

Dr. Samancı, üretim süreçlerinin karbon ve su ayak izi analizlerinin yapıldığını, sıfır atık belgeli tesislerde üretim gerçekleştirildiğini vurgulayarak şunları ekledi:

"Sürdürülebilirliği çevresel boyutun ötesinde, ekonomik, toplumsal ve etik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her ürünün yaşam döngüsünü analiz ediyor, doğaya iz bırakmadan üretmeye özen gösteriyoruz."

Bu anlayışın bir yansıması olarak geliştirilen, organik içerikli, non-nano mineral çinkolu ve propolisli güneş koruyucu kremler, hem doğaya hem de cilde dost formülüyle dikkat çekiyor. Cilt üzerinde zararlı filtre birikimi oluşturmayan bu ürünler, UVA/UVB ışınlarına karşı etkili koruma sağlarken; arı ürünlerinin doğal antioksidan gücü ile cildi besliyor ve onarıyor.

"Bu Kovanda Araba Var" Çekilişiyle 12. Yıla Özel Sürpriz Hediyeler

BEE'O'nun 12. yılı vesilesiyle düzenlediği "Bu Kovanda Araba Var" kampanyasının kazananları da belli oldu. Kampanya kapsamında çekilişe katılan tüketiciler arasından seçilen talihliler, sürpriz hediyelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çekilişin en büyük ödülü olan elektrikli otomobilin yanı sıra, birçok değerli hediye sahiplerine teslim edildi. Marka, hem sürdürülebilirliği destekleyen vizyonunu hem de tüketici memnuniyetine verdiği önemi bu özel kampanya ile bir kez daha gözler önüne serdi.

Son Söz: Doğayı Koru, Geleceğini Yaşa

Etkinliğin kapanışında Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, doğa ile uyumlu üretim modellerinin geleceği şekillendirdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Arıcılık; doğanın sürekliliği, biyoçeşitliliğin korunması ve sağlıklı nesiller için vazgeçilmezdir. Biz, doğadan aldığımız ilhamı bilimle harmanlayarak üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki: Arı varsa hayat var!"