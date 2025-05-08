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Annelerimizin Kalbini Çalacak 3 Leziz Tarif!

Anneler Günü sofralarını sevgiyle donatmak isteyenlere 3 leziz tarifimiz.

Annelerimizin Kalbini Çalacak 3 Leziz Tarif!

Anneler Günü Pankek'i

MALZEMELER

  1. 1.5 su bardağı un
  2. 1 yemek kaşığı toz şeker
  3. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  4. Yarım çay kaşığı karbonat
  5. Bir tutam tuz
  6. 1 su bardağı süt
  7. 1 adet yumurta
  8. 2 yemek kaşığı tereyağı
  9. 1 çay kaşığı vanilin
  10. Servis için:
  11. Pudra şekeri ve çilek

YAPILIŞI

  • Un, şeker, kabartma tozu, kabonat ve tuzu bir kapta karıştırın.
  • Ayrı bir kapta süt, yumurta, tereyağı ve vanilini çırpın.
  • Islak karışımı kuru karışıma ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
  • Tavayı orta ateşte ısıtın, hafifçe yağlayın.
  • Karışımdan 1 kepçe alarak tavaya dökün. Üzeri göz göz olunca çevirin, diğer yüzünü de pişirin.
  • Kalp şekli vermek için bir kurabiye kalıbıyla kalp şeklinde kesebilirsiniz ya da kalp şeklinde bir pankek kalıbı kullanabilirsiniz.
  • Üzerine pudra şekeri serperek ve etrafına çilekler dizerek servis edin.

Otlu Muffin

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım su bardağı süt
  • 1.5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 150 gram az yağlı beyaz peynir
  • Bir kase ince doğranmış karışık Ege otu (Arapsaçı, pazı, radika, kırmızı kale yaprağı)
  • 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

  • Kaseye yumurta, zeytinyağı ve süt ekleyip çırpma teli ile çırpın. Üzerine un, kabartma tozu ve tuz ekleyip spatula ile karıştırın.
  • Küp şeklinde doğradığınız beyaz peynir ve ince doğranmış karışık Ege otlarını ekleyip karıştırın.
  • Harcı muffin kalıplarına, üzerlerinden bir parmak boşluk kalacak şekilde pay edin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

Patates Mücver

MALZEMELER

3 adet patates
1 adet soğan
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
Birer çay kaşığı zerdeçal, tuz ve karabiber

ÜZERİ İÇİN:

2-3 dal maydanoz

KIZARTMAK İÇİN:

Yeteri kadar zeytinyağı

SERVİS İÇİN:

Bir kase süzme yoğurt

YAPILIŞI

  • Patatesleri rendeleyin ve fazla suyunu sıkın. Bu, mücverlerin daha çıtır olmasını sağlar.
  • Soğanı ince doğrayın. Derin bir kapta rendelenmiş patates, soğan, yumurta, un, zerdeçal, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.
  • Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Karışımdan kaşık yardımıyla alıp kızgın yağa bırakın ve önlü arkalı kızartın.
  • Kızaran mücverleri kağıt havlu serili tabağa alın ve fazla yağını süzdürün. Malzeme bitene kadar işlemi tekrarlayın.
  • Üzerlerine ince doğranmış maydanoz serpiştirin. Ilık veya soğuk olarak, yanında süzme yoğurt ile servis yapın.

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