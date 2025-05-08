Annelerimizin Kalbini Çalacak 3 Leziz Tarif!
Anneler Günü sofralarını sevgiyle donatmak isteyenlere 3 leziz tarifimiz.
Anneler Günü Pankek'i
MALZEMELER
- 1.5 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı karbonat
- Bir tutam tuz
- 1 su bardağı süt
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı vanilin
- Servis için:
- Pudra şekeri ve çilek
YAPILIŞI
- Un, şeker, kabartma tozu, kabonat ve tuzu bir kapta karıştırın.
- Ayrı bir kapta süt, yumurta, tereyağı ve vanilini çırpın.
- Islak karışımı kuru karışıma ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
- Tavayı orta ateşte ısıtın, hafifçe yağlayın.
- Karışımdan 1 kepçe alarak tavaya dökün. Üzeri göz göz olunca çevirin, diğer yüzünü de pişirin.
- Kalp şekli vermek için bir kurabiye kalıbıyla kalp şeklinde kesebilirsiniz ya da kalp şeklinde bir pankek kalıbı kullanabilirsiniz.
- Üzerine pudra şekeri serperek ve etrafına çilekler dizerek servis edin.
Otlu Muffin
MALZEMELER
- 3 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım su bardağı süt
- 1.5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 150 gram az yağlı beyaz peynir
- Bir kase ince doğranmış karışık Ege otu (Arapsaçı, pazı, radika, kırmızı kale yaprağı)
- 1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
- Kaseye yumurta, zeytinyağı ve süt ekleyip çırpma teli ile çırpın. Üzerine un, kabartma tozu ve tuz ekleyip spatula ile karıştırın.
- Küp şeklinde doğradığınız beyaz peynir ve ince doğranmış karışık Ege otlarını ekleyip karıştırın.
- Harcı muffin kalıplarına, üzerlerinden bir parmak boşluk kalacak şekilde pay edin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
Patates Mücver
MALZEMELER
3 adet patates
1 adet soğan
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
Birer çay kaşığı zerdeçal, tuz ve karabiber
ÜZERİ İÇİN:
2-3 dal maydanoz
KIZARTMAK İÇİN:
Yeteri kadar zeytinyağı
SERVİS İÇİN:
Bir kase süzme yoğurt
YAPILIŞI
- Patatesleri rendeleyin ve fazla suyunu sıkın. Bu, mücverlerin daha çıtır olmasını sağlar.
- Soğanı ince doğrayın. Derin bir kapta rendelenmiş patates, soğan, yumurta, un, zerdeçal, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.
- Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Karışımdan kaşık yardımıyla alıp kızgın yağa bırakın ve önlü arkalı kızartın.
- Kızaran mücverleri kağıt havlu serili tabağa alın ve fazla yağını süzdürün. Malzeme bitene kadar işlemi tekrarlayın.
- Üzerlerine ince doğranmış maydanoz serpiştirin. Ilık veya soğuk olarak, yanında süzme yoğurt ile servis yapın.
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