Tarif Ara

PAŞABAHÇE VE ARDA TÜRKMEN’DEN İLHAM VEREN YENİ ÜRÜNLER

Paşabahçe, Arda Türkmen ile uzun yıllara dayanan iş birliğinde geliştirdiği mutfak ürünleri ile yeni bir döneme adım atıyor. İşlevselliği ve estetiği bir arada taşıyan ürünler mutfaklara ilham katıyor.

PAŞABAHÇE VE ARDA TÜRKMEN’DEN İLHAM VEREN YENİ ÜRÜNLER

Cam ev eşyasında Türkiye'nin lider markası Paşabahçe, ünlü şef Arda Türkmen ile 15 yılı aşkın süredir devam eden güçlü iş birliğini yeni ürünlerle taçlandırıyor. Tüketici beklentileri doğrultusunda geliştirilen yeni ürünler, mutfakta pratikliği ve şıklığı bir araya getirerek fark yaratmayı hedefliyor.

Paşabahçe ve Arda Türkmen iş birliğinin yeni ürünleri tüketicilerle buluşurken, sevilen klasik setleri de yenilenen çevre dostu ambalajlarıyla yeniden satışa sunuluyor. Kullanıcıların günlük mutfak deneyimlerine estetik dokunuşlar kazandıran ürünler, camın doğallığını ve sürdürülebilirliğini ön planda tutuyor.

Mayıs'tan itibaren raflarda yerini alacak ürünler arasında; mutfakta ölçüm ve hazırlık süreçlerini kolaylaştıran 3 farklı renk seçeneğiyle Ölçü Bardak Seti, 4'lü Baharatlık Seti ve 4 parçadan oluşan Lezzete Hazırlık Seti öne çıkıyor. Ayrıca 5'li Saklama Kabı Seti, Sirkelik/Yağlık, farklı ebatlardaki Kademeli Tencere Kapakları ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkan Izgaralı Tepsi de koleksiyonun öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

90 yıldır hayatın her anına değer katan Paşabahçe, mutfakları güzelleştiren ve ilham veren çözümler sunmaya devam ediyor.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Bahar Temizliğiniz %99,9 Hijyen Garantili

Bahar Temizliğiniz %99,9 Hijyen Garantili

Fakir Hausgeräte'nin temizlikte en çok tercih edilen üç ürünü Max Steam Buharlı Temizleyici, WD 9 Pure Clean 3 in 1 Islak Kuru Dikey Şarjlı Süpürge ve Spot Cleaner PR 8038 Buharlı ve Vakumlu Temizleyici, SGS testlerinden başarıyla geçerek yüzde 99,9 oranında virüs ve bakterileri yok ettiğini kanıtladı.
Üretilen gıdanın 3’te 1’i hiç kullanılmadan çöpe gidiyor! Gıda üretiminde sürdürülebilirlik mümkün mü?

Üretilen gıdanın 3’te 1’i hiç kullanılmadan çöpe gidiyor! Gıda üretiminde sürdürülebilirlik mümkün mü?

4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi Antalya’da başladı! Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği iş birliğiyle düzenlenen “4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi”, bu yıl “Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik” temasıyla Antalya’da gerçekleştiriliyor. Kongre Başkanı Prof. Dr. Muhammet Arıcı: "Bu konudaki en son gelişmeler hakkında uzmanları, araştırmacıları, kamu ve sanayi profesyonellerini bir araya getirerek bilgi paylaşımında bulunmak ve fikir alışverişinde bulunmak için heyecanlıyız." Kimyagerler Derneği Başkanı İkram Cengiz: "Fonksiyonel gıdalar, gıda katkı maddeleri, gıda güvenliği, biyogüvenlik, organik gıdalar, coğrafi işaretleme, gıda toksikolojisi, sürdürülebilirlik ve daha birçok başlık altında mevcut alanımızdaki durumu değerlendirecek ve geleceğe yönelik yenilikçi çözümler üreteceğiz." Dr. Ahmet Görgülü: “Dünyada her 8 kişiden biri obezken, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın 2022 verilerine göre her 3 kişiden biri obez. Dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri hiç kullanılmadan çöpe gidiyor.” TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal: "Bir tarafta israf var, bir tarafta obezlik var ve bir tarafta açlık var."
12 Yıllık Arı Gibi Emek, Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin!

12 Yıllık Arı Gibi Emek, Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin!

BEE’O Propolis’ten Ekosisteme Güçlü Mesaj: “Arı Varsa Hayat Var”
Annelerimizin Kalbini Çalacak 3 Leziz Tarif!

Annelerimizin Kalbini Çalacak 3 Leziz Tarif!

Anneler Günü sofralarını sevgiyle donatmak isteyenlere 3 leziz tarifimiz.