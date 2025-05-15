PAŞABAHÇE VE ARDA TÜRKMEN’DEN İLHAM VEREN YENİ ÜRÜNLER

Cam ev eşyasında Türkiye'nin lider markası Paşabahçe, ünlü şef Arda Türkmen ile 15 yılı aşkın süredir devam eden güçlü iş birliğini yeni ürünlerle taçlandırıyor. Tüketici beklentileri doğrultusunda geliştirilen yeni ürünler, mutfakta pratikliği ve şıklığı bir araya getirerek fark yaratmayı hedefliyor.

Paşabahçe ve Arda Türkmen iş birliğinin yeni ürünleri tüketicilerle buluşurken, sevilen klasik setleri de yenilenen çevre dostu ambalajlarıyla yeniden satışa sunuluyor. Kullanıcıların günlük mutfak deneyimlerine estetik dokunuşlar kazandıran ürünler, camın doğallığını ve sürdürülebilirliğini ön planda tutuyor.

Mayıs'tan itibaren raflarda yerini alacak ürünler arasında; mutfakta ölçüm ve hazırlık süreçlerini kolaylaştıran 3 farklı renk seçeneğiyle Ölçü Bardak Seti, 4'lü Baharatlık Seti ve 4 parçadan oluşan Lezzete Hazırlık Seti öne çıkıyor. Ayrıca 5'li Saklama Kabı Seti, Sirkelik/Yağlık, farklı ebatlardaki Kademeli Tencere Kapakları ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkan Izgaralı Tepsi de koleksiyonun öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

90 yıldır hayatın her anına değer katan Paşabahçe, mutfakları güzelleştiren ve ilham veren çözümler sunmaya devam ediyor.