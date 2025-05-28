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Home Art Under 40: Genç Tasarımcılara İlham Veren İlk Adım

Home Art Dergisi, yaratıcı endüstrilere yeni bir soluk getiren “Home Art Under 40 – Yılın Genç Tasarımcıları Ödülleri”ni bu yıl ilk kez düzenledi. 40 yaş altı genç tasarımcı ve mimarların üretimlerini görünür kılmayı amaçlayan ödül programı; sosyal etki, çevre duyarlılığı ve ileri görüşlü tasarım anlayışlarını merkezine alarak, sektöre katkı sunacak projeleri bir araya getirdi.

Home Art Under 40: Genç Tasarımcılara İlham Veren İlk Adım

Seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucunda, farklı ölçeklerdeki tasarım projeleriyle öne çıkan genç yaratıcılar ödüllendirildi. Bu yıl "Genç Tasarımcılara Destek Ödülü", genç yeteneklere alan açan çalışmalarıyla İNTEMA'ya, ödül de kurumun Genel Müdürü Sibel Batur'a takdim edildi. Mağaza Tasarımı Ödülü, Karma Works'ün ODTÜ Junior projesiyle Aslı Özge Zabun ve Hande Zabun Eser'in oldu. Konut Tasarımı Ödülü, Arif Paşa Evi projesiyle Sanayi 313'ün kurucusu Enis Karavil'e verildi. Etkinlik, eğlence ve kültür merkezi kategorisinde, Il Sud Cadde projesiyle dikkat çeken iç mimar Erdem Hamza ödüle layık görüldü.

Ofis Tasarımı alanında ödül, pamuk temasını mekânsal bir dille yorumlayan YK Office projesiyle Bureau Interiors'tan Eda Uyar'a verildi. Rami Kütüphanesi peyzajıyla dikkat çeken Mehmet Cemil Aktaş, Caps Ofis adına Peyzaj Mimarlığı Ödülü'nün sahibi oldu. Aydınlatma Tasarımı Ödülü, Hatch Eggshell Pendant tasarımıyla disiplinler arası yaklaşımı benimseyen Studio Yellow Dot kurucuları Dilara Kan ve Bodin Hon'un oldu. Mobilya Tasarımı alanında, heykelsi içki kabiniyle öne çıkan Studio Lugo'nun kurucusu Doruk Kubilay ödüllendirildi. Son olarak, masaüstü aksesuar tasarımı kategorisinde; geleneksel formları modern geometrilerle buluşturan "Tutulma" serisiyle Day Studio'nun tasarımcıları Doğanberk Demir ve Yeşim Eröktem ödülün sahibi oldu.

Home Art, bu yeni ödül programıyla genç profesyonelleri yalnızca görünür kılmakla kalmıyor; aynı zamanda onları sektörün önde gelen markalarıyla buluşturarak yaratıcı endüstrilere sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlıyor.

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