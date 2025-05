Tchibo ile Kahve Tutkusu Dolu 75+ Yıl!

Tchibo, hayatın sıradan anlarını keyifli deneyimlere dönüştüren yolculuğunun yıl dönümünde kahve severlere "Bu Tutku Kutlanır" diyerek sesleniyor. Tchibo Türkiye'nin, yeni yıl itibarıyla ses getiren iletişim kampanyası ile başlayan ve farklı noktalarda tüketicilerle buluşan 75. yıl kutlamalarının yeni durağı Grand Pera oldu. Markaya özel olarak hazırlanan "Tchibo Kaffee No.75" etkinlik alanında Tchibo'nun 75 yıllık mirası gözler önüne seriliyor. Kahve posaları ile sabun yapımı, mono baskı ile bardak altlığı kişiselleştirme, kolaj teknikleri ile kahve temalı poster hazırlama gibi atölyelerin yanı sıra özel sergiler ve sürpriz hediyelerle dolu Tchibo Kaffee No.75; tüm kahve tutkunlarına kapılarını açıyor. Ziyaretçiler, Tchibo'nun büyülü dünyasından özel tadımlar ve unutulmaz deneyimler eşliğinde keyifli anlar yaşıyor.

"Önümüzdeki 5 yıl içinde, Türkiye'de 50 milyon Euro yatırım ile çift haneli büyümemizi sürdüreceğiz"

75 yılı aşan küresel başarı hikayesinin mirasını gururla taşıdıklarını ifade eden Tchibo Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, markanın gelecek vizyonunu şu sözlerle anlattı "Global kahve pazarının en önemli oyuncularından biri olan Tchibo'nun hikayesi, 1949'da Almanya'da evlere posta yoluyla kahve gönderimi yaparak başlıyor. Bize göre kahve, her yudumda bir hikaye saklayan, insanları birbirine yakınlaştıran ve ruhları ısıtan evrensel bir tutku. Bu tutkuyu 75 yıldır kahve severlerle birlikte büyüttük. Bu sene aynı zamanda Türkiye'deki varlığımızın 20'nci yılı. Türkiye'deki 20 yıllık başarı hikayemizle de kahve pazarının gelişiminde öncü rol oynadık ve 'Kahve denince Tchibo' algısını güçlendirdik. Farklı damak tatları ve hazırlama yöntemlerine uygun paketli kahve seçeneklerimizden, Alman kalite ve güvencesini yansıtan kahve makinelerimize, kahve keyfini tamamlayacak eşlikçi ürünlerimize ve kahve barı seçeneklerine kadar kahveye dair her şeyi sunuyor ve kahve severlerin eşsiz kahve keyfini yaşamaları için büyük bir tutkuyla ilerliyoruz. Türkiye'de ve dünyada kahve kültürünün gelişimine öncülük ederken, tüketicilerimize en iyi kahve deneyimini sunmak için her adımda özenle çalıştık. Premium kahve kategorisindeki öncü konumumuzu güçlendirirken, sürdürülebilir büyüme hedefimizle yatırımlarımıza devam edeceğiz. 20 yıllık başarılarımızdan ve 75 yılı aşan tutku dolu yolculuğumuzdan aldığımız güçle 2028 vizyonumuza ilerlerken, büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki 5 yıl için hedefimiz, 50 milyon Euro yatırım ile çift haneli büyümeye devam etmek."

"En büyük gücümüz; insan kaynağımız"

"Tchibo'nun Türkiye'deki 20 yıllık serüveninde en büyük gücü, çalışanlarının tutkusu ve yeteneği oldu. Kurumsal kültürümüzün temelinde, insan kaynağına verdiğimiz değer ve çeşitliliğe olan inancımız yatıyor. Global uzmanlığımızdan aldığımız güçle kurduğumuz Tchibo Akademi ile kendi yeteneklerimizi geliştirirken bir yandan da sektörümüzün geleceğine yön verecek yetenekleri de yetiştiriyoruz. Özellikle gurur duyduğumuz bir başka nokta ise kadın istihdamına verdiğimiz önem. İnsan kaynağımızın yaklaşık %55'ini kadınların oluşturması tesadüf değil, bilinçli bir tercih. Kahve kültürünü yaygınlaştırırken, kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeyi temel değerlerimizden biri olarak benimsedik. Bu yaklaşım, yalnızca kurumsal kültürümüzü zenginleştirmekle kalmadı, aynı zamanda pazarda farklılaşmamızı ve yenilikçi bakış açılarıyla büyümemizi sağladı."

"Gençlere ve kahve tutkunlarına özel deneyimler"

75. yıl kutlamalarına gençlerle başlayan Tchibo, üniversite öğrencilerine 10 Şubat'tan bu yana mağazalarındaki tüm içeceklerde geçerli yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. İstanbul'daki seçili mağazalarında yenilikçi konseptiyle kahve deneyimini farklı bir boyuta taşıyan marka, Nisan ayı itibarıyla taze fırın ürünleriyle zenginleştirdiği atmosferiyle de dikkat çekiyor. Tchibo, üniversite öğrencilerinden yeni nesil kahve tutkunlarına, sabahın ilk ışıklarından günün son dakikalarına kadar kahvenin büyüsünü yaşamak isteyen herkes için, yıl boyunca yenilikçi yaklaşımlar, özel fırsat ve kampanyalar sunmaya devam devam edecek.

Yapay zeka ile yorumlanan reklam filmi beğeni topladı

75. yıl kutlamaları kapsamında birçok sürprize hazırlanan Tchibo, teknoloji ve inovasyonu merkeze alan yaklaşımıyla sektörde fark yaratacak yeni projelerinin müjdesini de verdi. Tüm görsel dünyası yapay zeka desteğiyle tasarlanan kampanyasıyla ses getiren marka, reklam filminde karakter yapımından video ve post prodüksiyonuna kadar tüm aşamalarda yapay zekayı kullandı. Reklam filmi için 1.000'den fazla video varyasyonu üretildi ve en uygun sahneler bir araya getirilerek final versiyonu oluşturuldu. Kahve tutkusunun modern teknolojilerle yorumlandığı kampanyada, Tchibo'nun yenilikçi ruhu ve zamansız kahve tutkusu vurgulandı.