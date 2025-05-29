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Dirençli Nişasta Kaynağı!

Beslenmenizi geliştirmek, kilo vermek, enerjinizi artırmak veya sadece vücudunuzu beslemek istiyorsanız, pirinç hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bu küçük ama güçlü tahıl, ciddi bir besin değeri taşır.

Dirençli Nişasta Kaynağı!

Kilo kontrolünde pirincin rolü ne?

İnsanlar kilo vermek istediklerinde genellikle diyetten dışlanan ilk gıdalar karbonhidratlardır. Ancak tüm karbonhidratlar eşit yaratılmamıştır ve özellikle pirinç, sağlık açısından birçok fayda sunan ve kalori kontrollü bir beslenme planının sürdürülmesine yardımcı olabilecek bir besindir. Pirinçten kaçınmayı bırakın ve dahil etmeye başlayın.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, pirinç yiyen kişilerin aşırı kilolu veya obez olma olasılığının önemli ölçüde daha az olduğunu gösterdi. Bununla beraber yüksek tansiyon riskinde yüzde 34 azalma, bel çevresi artışı riskinde yüzde 27 azalma ve metabolik sendrom riskinde yüzde 21 azalma görüldü.

Yağa veda

Pirinç neredeyse hiç yağ içermez, LDL kolesterolünü yükseltebilecek trans yağ veya doymuş yağ içermez.

Dirençli nişasta kaynağı

Hem beyaz hem de kahverengi pirinç, özellikle pişirildikten sonra tüketimden önce soğumaya bırakıldığında önemli dirençli nişasta kaynaklarıdır. (USA Rice Fedaration)

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