1 Haziran Dünya Süt Günü: Sağlıklı Gelecek İçin Sütü Hatırla

Süt, Yaşamın Her Döneminde Yanımızda

Süt, içerdiği yüksek kaliteli protein, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleriyle doğumdan itibaren sağlıklı gelişim için vazgeçilmez bir besindir. Kemik sağlığının korunmasında önemli rol oynayan kalsiyum, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kemik mineral yoğunluğunun artırılmasına yardımcı olurken, yaşlılıkta kemik erimesi (osteoporoz) riskini azaltır.

Sağlık Bakanlığının Türkiye Beslenme Rehberi'ne göre çocukların ve gençlerin günlük 2 ila 4 porsiyon süt ve süt ürünü tüketmesi önerilmektedir. Yetişkin bireylerde ise günde en az 2 porsiyon tüketim, yeterli ve dengeli beslenme açısından büyük önem taşır.

Süt, Yalnızca Besin Değil; Sürdürülebilir Kalkınmanın Da Aracı

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) verilerine göre süt sektörü, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDG) doğrudan katkı sağlamaktadır. Özellikle açlığın sona erdirilmesi,sağlıklı bireylerin desteklenmesi ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması başlıklarında sütün ekonomik ve çevresel etkisi dikkat çekmektedir.

IDF ayrıca küresel süt üretiminin, 2028 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 1,7 oranında artarak yaklaşık 981 milyon tona ulaşacağını öngörmektedir. Bu büyüme; hem dünya nüfusundaki artış hem de gelişmekte olan ülkelerde hayvansal protein ihtiyacının yükselmesiyle ilişkilendirilmektedir.

Süt Kültürü: Coğrafyadan Sofraya Uzanan Yolculuk

Anadolu topraklarında süt ve süt ürünleri yalnızca beslenmenin değil; aynı zamanda kültürün de temel taşıdır. Yoğurt, ayran, peynir, kaymak ve tereyağı gibi ürünler, yüzyıllar boyunca sofraların baş tacı olmuştur. Bu kültürel zenginlik, aynı zamanda ülkemizde süt tüketiminin günlük yaşamın doğal bir parçası hâline gelmesini sağlamaktadır.

Günde 2 Bardak Süt: Güçlü Kemikler, Sağlıklı Gelecek

Beslenme uzmanları, sütün içerdiği makro ve mikro besin ögeleri sayesinde çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini desteklediğini; yetişkinlerde ise bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda, laktoz intoleransı gibi durumlarda fermente süt ürünleri veya laktozsuz seçenekler tercih edilerek bu temel besin grubu ihmal edilmemelidir.

Dünya Süt Günü kutlu olsun!

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz süt, hem bireysel hem de toplumsal sağlığın anahtarıdır. Daha sağlıklı bir gelecek için bugünü bir hatırlatma kabul edin: Süt, her gün soframızda yer bulmalı.