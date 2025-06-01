Bodrum, Gastronominin Kalbi Oldu

GÖRKEMLİ AÇILIŞTAN RENGÂRENK ETKİNLİKLERE

Festival, 23 Mayıs sabahı Tepecik Camii önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar Bodrum sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Ardından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleşen açılış töreniyle festivale resmen start verildi.

Etkinlik boyunca 11 farklı kategoride yarışmalar düzenlendi. 300'e aşkın yarışmacı; profesyonel şefler, lise ve üniversite öğrencileri, tekne aşçıları, pasta sanatçıları, barmenler ve baristalar kıyasıya rekabet etti. Aşçılık yarışmalarının yanında butik pastacılık, kurabiye, artizan ekmek, kokteyl ve barista yarışmaları da yoğun ilgi gördü.

WORKSHOPLAR, PANELLER VE SANATLA BULUŞAN LEZZET

Türkiye'nin tanınmış 15 MasterChef yarışmacısı, düzenlenen özel workshoplarla ziyaretçilerle bir araya geldi. Aynı zamanda, yaklaşık 50 uzman konuşmacının yer aldığı panellerde gastronomi sektörünün bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.

Festival kapsamında 21 üniversitenin katılımıyla düzenlenen Gastronomi Çalıştayı, akademi ile sektörü buluşturdu. Yerel üreticilerin açtığı stantlar sayesinde firmalar kendilerini tanıtma ve pazar yaratma imkanı buldu.

Sanatla da iç içe geçen festivalde, 23 pasta sanatçısının pastadan yaptığı heykellerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, mutfak sanatlarıyla sanatsal estetiğin birleştiği bu eşsiz sergiyi ilgiyle takip etti.

YERELDEN KÜRESELE BİR MARKALAŞMA YOLCULUĞU

Festivalin gastronomi turizmine katkısını vurgulayan Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, "Bu tür etkinlikler yerel üreticiyi desteklediği gibi, Türkiye'nin destinasyon markalaşmasında da önemli rol oynuyor," dedi.

Muğla Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Taner Kökten ise, "Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu festivali gerçekleştirmek bizim için bir gelenek oldu. Her yıl daha güçlü ve kapsamlı şekilde yolumuza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

GASTRONOMİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Festivalin kurucusu Taner Kökten, Gastro Bodrum Fest'i her yıl daha da büyüterek hem ulusal hem uluslararası alanda gastronomi dünyasında Bodrum'un adını kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kökten, Türk mutfağına olan tutkularıyla festivalin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

BODRUM SADECE TATİL DEĞİL, GASTRONOMİ ŞEHRİ

Gastro Bodrum Fest 2025, Bodrum'un sadece bir yaz turizmi merkezi olmadığını, aynı zamanda güçlü bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel üreticilerin desteklenmesi, genç yeteneklerin teşvik edilmesi ve uluslararası tanıtım açısından festival, büyük bir kazanım olarak kayda geçti.