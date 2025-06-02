Sofradan Beyaz Perdeye: Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nden İlham Dolu 3 Gün

Festivalin Açılışı: Hayalin Gerçeğe Dönüştüğü An

Festival, Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde düzenlenen "Ölümsüz Z" filmi gösterimi ve söyleşi ile açıldı. Yönetmen Nilgün Yanık Emiroğlu, Ahmet Uhri ve Levent Köstem'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, zeytinyağının kültürel mirasa katkısı ele alındı. Festival Direktörü Gülper Ergün, açılış konuşmasında dört yıllık hazırlık sürecine değinerek bu etkinliğin bir hayalin ürünü olduğunu ifade etti.

İlk gün, "Esnaf Lokantaları Hikayeleri" ve "Oyuncunun Felsefesi" gibi söyleşilerle sinemanın ve yemek kültürünün toplumsal boyutları tartışıldı. Açık Perde Kısa Film Seçkisi ve yerel mutfağı konu alan film gösterimleri büyük ilgi gördü.

İkinci Gün: Sofralar Üzerinden Anlatılan Derin Hikayeler

Festivalin ikinci gününde "Yeryüzü Sofraları", "Denizlerden Sofralara" ve "Sözcükler, Tatlar ve Görüntüler" gibi etkinliklerde hikaye anlatımı, toplumsal hafıza ve sürdürülebilirlik temaları öne çıktı. Ercan Kesal, Nihat Özdal, Kemal Varol ve Şef Osman Serdanoğlu gibi isimlerin katıldığı bu oturumlar, katılımcılarla derin bir kültürel paylaşım ortamı yarattı.

Gastro Sınıf etkinliklerinde Şef Daniel Olivella, Aylin Yazıcıoğlu ve Ozan Kumbasar, mutfak kültürü, kadın şeflerin görünürlüğü ve yerel lezzetlerin global gastronomideki yeri üzerine değerli bilgiler sundu. Aynı gün "Tasty Cinema" etkinliği, sinema deneyimini tat ve koku ile birleştirerek katılımcılara eşsiz bir duyusal deneyim yaşattı.

Sine ve Gastro Sınıflar: Bilgiyi Deneyimle Buluşturan Platformlar

Festival kapsamında düzenlenen "Sine Sınıf" oturumlarında ise sinema ve psikoloji, estetik ve toplumsal semboller bağlamında yemek teması tartışıldı. Marlow (Murat Karakütük) tarafından gerçekleştirilen sunumda, yemek sahnelerinin psikanalitik ve sosyolojik katmanları değerlendirildi. Bu çerçevede sinemanın yalnızca görsel değil, duyusal ve kültürel bir deneyim sunduğu vurgulandı.

Kapanış Günü: Sanatla Harmanlanmış Bir Final

Festivalin son gününde gerçekleşen etkinlikler arasında "Gastronominin Görselliği", "Başroldeki Mutfaklar" ve "Yan Yollar ve Karşılaşmalar" öne çıktı. Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, Doç. Dr. Ahmet Uhri, Serdar Akar, Erkan Can, Güven Kıraç ve Ercan Kesal gibi isimler; gastronominin sinemadaki sembolik anlatılarla ilişkisini ve yemek sahnelerinin tarihsel, sınıfsal ve kültürel anlamlarını ele aldı.

Sine Sınıf oturumlarında ise oyunculuk üzerine Fadik Sevin Atasoy ve Yeşim Ustaoğlu'nun sunduğu söyleşiler büyük ilgi gördü. Katılımcılar, sanatın iç dünyayla bağ kurma gücünü ve sinemadaki yaratım süreçlerini bizzat sanatçılardan dinleme fırsatı buldu.

Urla'dan Yükselen Kültürel Bir Sofra

Festival, yerel mutfak kültürünü uluslararası sanatla buluşturarak hem bölgeye hem de Türkiye'nin gastronomi ve sinema sahnesine önemli bir katkı sundu. Ziyaretçiler, Urla'nın doğal ve kültürel dokusuyla bütünleşen etkinliklerde farklı disiplinlerden gelen fikir önderleriyle bir araya gelerek kolektif bir hafızanın parçası oldular.

Kapanış ve Teşekkür

Festivalin kapanışında yapılan değerlendirmelerde, bu ilk yılın organizasyon kalitesi ve içerik derinliğiyle büyük beğeni topladığı gözlemlendi. Erkan Can'ın "Bu festival 10 yıldır yapılıyormuş gibi hissettirdi" yorumu, etkinliğin yarattığı güveni ve başarıyı özetleyen nitelikteydi.

Festival organizatörleri, destek veren tüm sanatçılara, katılımcılara, gönüllülere ve iş birliği yapan kurumlara teşekkür ederek, bu kültürel birlikteliği her yıl daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.