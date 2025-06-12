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Dexart’tan Flyblade Active Lifting Doğrayıcı: Yeni Nesil Doğrama Teknolojisi

İpek Gıda’nın bu yıl piyasaya sürdüğü markası Dexart, yenilikçi ve çok fonksiyonel ürünleriyle yemek hazırlamayı hem pratik hem de keyifli hale getiriyor. Dexart’ın FlyBlade Active Lifting Doğrayıcısı, aktif kaldırma bıçak teknolojisiyle mutfakta uzun vakitler harcamaya, eşit doğranmamış ya da hazneye sıkışan malzemelerle uğraşmaya son veriyor.

Dexart’tan Flyblade Active Lifting Doğrayıcı: Yeni Nesil Doğrama Teknolojisi

KitchenAid, Big Green Egg, Joseph Joseph, Emile Henry gibi kendi alanlarında lider markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlenen İpek Gıda'nın bu yıl kendi markası Dexart'ı hayata geçirdi. Dexart, farklı özellikleri bir araya getiren özgün ürünler yaratmaya odaklanıyor ve sade, zarif tasarımlarını kaliteli bir yaklaşımla sunuyor. Küçük elektrikli ev aletleri kategorisinde pişirme, sıcak içecek ve gıda hazırlama ürünlerini içeren Dexart'ın FlyBlade Active Lifting Doğrayıcısı ise mutfakta yepyeni bir dönem başlatıyor. Bu özel doğrayıcı, mutfakta uzun saatler harcamaya, malzemelerin eşit şekilde doğranmaması ya da hazneye sıkışması gibi sorunlara son veriyor.

Active Lifting teknolojisiyle tüm malzemeler tek tuşla homojen şekilde doğranıyor

FlyBlade, yenilikçi aktif kaldırma bıçak teknolojisi sayesinde günlük doğrama işlerinizi tamamen değiştiriyor. FlyBlade ile hazneyi sallamak ya da kaşıkla karıştırmak artık tarih oluyor. Yukarı aşağı hareket eden özel bıçakları, malzemeleri yakalayarak hazneye sıkışmalarını engelliyor. Doğrama işlemini durdurup karıştırmak veya gereğinden fazla doğramak zorunda kalmıyorsunuz. Active Lifting teknolojisi sayesinde tüm malzemeler tek seferde, tek tuşla homojen şekilde doğranıyor.

FlyBlade, farklı malzemeler ve ihtiyaçlarınız için iki ayrı doğrama modu sunuyor. "Sürekli doğrama" moduyla havuç, patates gibi sert sebzelerden elma ve ete kadar her şeyi kolayca doğrayabilirsiniz. "Pulse" (aralıklı çalıştırma) fonksiyonu ise soğan, domates gibi daha yumuşak malzemeleri ezmeden ve suyunu çıkarmadan doğramanız için tam kontrol sağlıyor. Bu özellik, pürüzsüz ve eşit sonuçlar elde etmek istediğinizde ideal sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Leziz soslar için mükemmel bir çözüm

FlyBlade'in kapağındaki özel damlatma bölümü sayesinde, doğrama işlemi devam ederken bile sıvı malzemeleri kolayca ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı, limon suyu veya diğer sos malzemelerini ekleyerek hem doğrama hem de karıştırma işini aynı anda yapabilirsiniz. Bu özellik, lezzetli ve kıvamında soslar hazırlamak için harika bir çözüm sunuyor. FlyBlade'in dayanıklı paslanmaz çelik bıçakları ise günlük mutfak işlerinizde uzun süreli ve etkili bir performans sergiliyor. Sert sebzelerden yeşilliklere kadar her türlü malzemeyi rahatlıkla doğrayan bu bıçaklar, sık kullanıma rağmen ilk günkü keskinliğini koruyor.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

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