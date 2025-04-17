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Sebzeli Mercimek Çorbası

En çok sevilen çorbalardan biri olan mercimek çorbası, yaz kış demeden her mevsim elimizin gittiği tariftir. Peki bu lezzetli çorbanın sebzelisi nasıl yapılır? Sebzeli mercimek çorbası nasıl pişirilir? diye merak edenleri sebzeli mercimek çorbası tarifimize alalım.

Sebzeli Mercimek Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

En çok sevilen çorbalardan biri olan mercimek çorbası, yaz kış demeden her mevsim elimizin gittiği tariftir. Peki bu lezzetli çorbanın sebzelisi nasıl yapılır? Sebzeli mercimek çorbası nasıl pişirilir? diye merak edenleri sebzeli mercimek çorbası tarifimize alalım.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yıkanmış mercimeği tencereye alın. Üzerine dörde bölünmüş soğan ve tuz ekleyin. Sıcak suyu katıp kaynayana kadar pişirin. Zeytinyağı ve tereyağını başka bir tencereye alıp ısıtın.

  • 2

    Üzerine küp doğranmış havuç ilave edip soteleyin. İrice doğranmış ıspanağı katın. Ispanak yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.

  • 3

    Ocak alın. Yumuşayıp pişen mercimekli karışımı blender seti yardımı ile çekin. Üzerine havuçlu ıspanaklı karışımını katıp karıştırın. Baharatları ekleyin.

  • 4

    Bir taşım kaynatın. Üzeri için naneyi eritilmiş tereyağında yakın. Yarısını çorbanın üzerine ilave edip karıştırın. Çorbayı ocaktan alın. Servis kaselerine pay edin. Üzerlerine kalan naneli karışımı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

17 Nisan Perşembe
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