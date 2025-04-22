Gofretli Çikolata Topları
İçi çıtır gofret, dışı bol çikolata! Lokmalık mutluluklar bu tarifte gizli: Gofretli Çikolata Topları.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Gofreti blender ile çekin. Bir kaba aktarıp üzerine çikolata kreması ekleyin ve yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde bezeler alıp avucunuzda açın.
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2
Ortalarına birer adet fındık yerleştirin ve yuvarlayın. Tepsiye yerleştirip derin dondurucuda donana kadar bekletin.
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3
Kaplamak için çikolatayı benmari usulü eritin. Dondurucudan aldığınız topları çikolataya bulayın. Soğutma teli üzerinde çikolata donana kadar dinlendirin. Donduktan sonra servis yapın.
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