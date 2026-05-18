Tencerede Sufle
ben küçükken akraba ziyaretlerinde hep anneannem bu tarifi sıcak sıcak ve pratik bir şekilde bizlere sunardı. Anneannemden tarifi zar zor alsam da herkesin denemesi gerektiğini düşünüyorum lezzet bakımından daha iyisini yemedim.
Sufle Yaparken Gereken Malzemeler
Tencerede Sufle Nasıl Yapılır?
-
1
Yumurtaları ve toz şekeri bir kaba alıp kabarıp köpük köpük olana kadar çırpın.
-
2
daha sonrasında süt ve sıvı yağı köpüğünü söndürmeden ekleyip spatula yardımıyla karıştıralım karıştırmaya devam edin.
-
3
un, kabartma tozu ve kakaoyu elekten geçirerek karıştırın.
-
4
Sufle karışımımızı koyacağımız kapların yarısına kadar dolduralım ve de dilerseniz içerisine bir kaç parça çikolata koyabilirsiniz.
-
5
sufle karışımımızı koyduğumuz kapları tencereye alıp kapların içerisine su gelmeyecek şekilde kaynar su ekleyin.
-
6
daha sonra 3 dakika kısık ateşte tenceremizin kapağı açık halde kaynatıp daha sonrasında tencerenin kapağı kapalı halde 7 dakika kaynatın.
-
7
ocaktan aldığımız suflelerimizin üzerine pudra şekeri döküp servis edin. Afiyet olsunn☺
