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Kabaklı Fırın Makarna

Kabaklı Fırın Makarna
ORTA 45 DAKİKA

Kabaklı Fırın Makarna: Hafifliği ve fırınlanmış makarnanın enfes lezzetiyle, her lokmada doyurucu bir lezzet keyfi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabağı boydan ikiye kesin. Çekirdeklerini ve lifli kısmı temizleyin. İçindeki etli kısmın bir bölümünü kaşıkla çıkarın.

  • 2

    Fırın kabına aldığınız kabak içinin üzerine beyaz biber serpiştirin ve ortasına tereyağı koyun. Kabağın dış kabuğuna, kenarlarına bıçakla çarpı şeklinde kesikler atın. Üzerine zeytinyağı gezdirerek tuz serpin.

  • 3

    Kabağı ve kabak içini bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.

  • 4

    Fırından çıkardığınız kabakların içine kumpir yapar gibi haşlanmış makarnayı ve ufalanmış beyaz peyniri doldurun. Makarnaların arasına da fırınlanmış tereyağlı kabak püresini ilave edin. Kabakların içine küp doğranmış kabakları da ekleyin.

  • 5

    Doldurduğunuz kabakları tekrar fırına verin. Peynirler eriyip makarnaların üzeri kızarıncaya kadar 180 derecede pişirin. Fırından çıkarıp üzerine taze kekik serpin ve sıcak servis yapın.

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