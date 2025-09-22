Şifa Kaynağı Süper Meyve: Aronya

Son günlerde sağlık trendleri arasına giren aronya aslen Kuzey Amerika kökenli bir meyvedir. Yüksek potansiyeli ve zengin içeriğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yüksek antioksidan özelliği, kan şekerini düzenleyici olması, kalp sağlığını koruması ve daha birçok özelliğiyle hayatımıza giren aronya süper meyve olarak adlandırılmaya başlamıştır.

Aronyanın faydaları nelerdir?

Aronya meyveleri biyokimyasal özellikleri nedeniyle Rusya'da tıbbi bitki olarak kabul edilmiştir. Soğuk algınlığı, mide hastalıkları, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi dahil olmak üzere çeşitli hastalık ve radyasyon zehirlenmesi tedavisinde kullanılmaktadır. İyi kolesterol seviyesini artırmakta, kalp hastalığı ve diğer kardiyovasküler problemlere karşı savaşmaktadır. Ayrıca kan basıncını kontrol etmede, sağlıklı kan şekeri düzeyini korumada, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmayı güçlendirmede son derece etkilidir. Beyin ve sinir sistemini besler, yaşlanma ile mücadeleye yardımcı yüksek antioksidan kapasitesine sahiptir.

Bağışıklığı güçlendirir Kan basıncını düşürür Kalp sağlığını korur Sindirim sistemini destekler Göz sağlığına iyi gelir Hücreleri korur Kanser riskini azaltabilir

Aronyanın zararları nelerdir?

Kan sulandırıcı etkisi olabilir Alerjik reaksiyonlara neden olabilir Tansiyon düşürücü etkisi olabilir Hamile ve emzirenlerde etkileri net değildir Fazla tüketildiğinde karaciğeri zorlayabilir

Süper meyve aronyayı nerelerden alabiliriz?

Süper meyve aronyayı çevrenizdeki süpermarket ve zincir marketlerden temin edebilirsiniz. Zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden veya çevrenizdeki doğal ürün yetiştiricilerinden temin edebilirsiniz.

Aronya alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Tazelik: Mevsiminde taze aronya siyah-mor, parlak görünümlü olmalı; yumuşama, küf, kötü koku olmamalı.

Organik etiketi: Organik sertifikalı ürünler tercih edilebilir; meyveler polifenolce zengin olsa da pestisit kalıntıları istenmez.

Ambalaj: Donmuş veya paketli ürünlerde üretim/tüketim tarihine bakın; açılmış paketleri hızlı tüketin.

Menşei ve üretici güvenilirliği: Özellikle ekstre alırken markanın üçüncü parti test ve içerik şeffaflığı önemli.

Aronya nasıl tüketilir?

Aronya taze olarak tüketilebilir. Buruk bir tada sahip olan aronyayı olduğu gibi tüketemeyenler smoothie veya bowl haline getirerek tüketebilirler. Pestil veya meyve suyu haline getirilerek rahatlıkla kullanılabilir.

Aronya taze şekilde ne kadar saklanabilir?

Aronyanızı taze şekilde buzdolabında besin değerlerini kaybetmeden 2 ay süreyle saklayabilirsiniz. Dondurulmuş şekilde aronyanızı dondurucuda -18 derecede 1 yıla kadar saklayabilirsiniz.

Aronyanın besin değeri:

100 gram taze aronya meyvesinin yaklaşık besin değeri:

Kalori (kcal): 47

Karbonhidrat (g): 9.6

Lif (g): 5.3

Protein (g): 1.4

Yağ (g): 0.5

A Vitamini (UI): 214

E Vitamini (mg): 1.17

C Vitamini (mg): 21

Potasyum (mg): 162

Magnezyum (mg): 120

Kalsiyum (mg): 30

Folik Asit (mg): 25

Kaynak:

Aronya Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi. T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Ankara, 2022.