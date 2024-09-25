Avrupa'nın 10 Farklı Ekmek Çeşidi: Farklı Sofralardan Tattıklarınız

Pumpernickel

Pumpernickel, Almanya'dan gelen koyu ve yoğun bir çavdar ekmeğidir ve genellikle ekşi maya ile ve iri öğütülmüş çavdarla yapılır. Hafif tatlı ve ekşi bir lezzete sahip olup, uzun raf ömrüne sahiptir.

Knäckebröd

Knäckebröd, İsveç'ten gelen ince, çıtır bir düz ekmektir ve genellikle çavdar unuyla yapılır. Peynir, tereyağı, reçel veya diğer sürme malzemeleri ile servis edilebilir. Aynı zamanda çıtır ekmek veya sert ekmek olarak da bilinir.

Ciabatta

Ciabatta, yumuşak ve çiğnenebilir bir İtalyan ekmeğidir; gözenekli iç yapısı ve çıtır kabuğuyla tanınır. Bu ekmek, buğday unu, su, maya, tuz ve bazen zeytinyağı ile yapılır. Genellikle sandviçlerde kullanılır veya zeytinyağı ve sirkeye batırılarak tüketilir.

Challah

Challah, Yahudi mutfağından gelen, örgü şeklinde ve hafif tatlı bir ekmektir; genellikle Şabat ve bayramlarda tüketilir. Bu ekmek, buğday unu, yumurta, yağ, şeker, maya ve tuz ile yapılır. Üzeri susam veya haşhaş tohumu ile süslenebilir.

Lángos

Lángos, Macaristan'dan gelen kızartılmış düz bir ekmektir ve un, su, maya, tuz ve bazen patates ile yapılır. Dış kısmı çıtır, iç kısmı ise yumuşaktır. Üzerine ekşi krema, peynir, sarımsak veya reçel eklenerek servis edilebilir.

Pretzel

Pretzel, Almanya'dan gelen, kıvrımlı ve düğüm şeklinde bir ekmektir; parlak ve koyu renkli bir kabuğa sahip olup içi yumuşaktır. Bu ekmek, buğday unu, su, maya, tuz ve bazen şeker ile yapılır. Fırınlamadan önce, su ve karbonat karışımında haşlanır. Üzerine tuz, tohumlar, peynir veya tarçın şekeri serpilebilir.

Baguette

Baguette, uzun ve ince Fransız ekmeğidir; çıtır bir kabuğa ve yumuşak bir iç yapıya sahiptir. Bu ekmek, buğday unu, su, maya ve tuz ile yapılır. Genellikle dilimlenip tereyağı, peynir veya reçel ile servis edilir veya sandviçler için kullanılır

Ruisreikäleipä

Ruisreikäleipä, Finlandiya'dan gelen bir çavdar ekmeğidir ve ortasında küçük bir delik bulunur. Çavdar unu, su, ekşi maya ve tuz ile yapılır. Delik, ekmeğin direklere asılmasına ve uzun süre kuru ve korunmuş kalmasına olanak tanır.

Fougasse

Fougasse, Fransa'nın Provence bölgesinden gelen, düz ve yaprak şeklinde bir ekmektir; buğday unu, su, maya, tuz ve zeytinyağı ile yapılır. Genellikle üzerinde delikler oluşturmak için kesilir ve otlar, zeytin veya peynir ile süslenir. Çıtır bir kabuğa ve çiğnenebilir bir iç yapıya sahiptir. Atıştırmalık olarak veya çorbalar ve salatalar eşliğinde tüketilebilir.

Brioche

Brioche, Fransa'dan gelen zengin ve tereyağlı bir ekmektir; buğday unu, yumurta, tereyağı, şeker, maya ve tuz ile yapılır. Altın renginde bir kabuğa ve yumuşak bir iç yapıya sahiptir. Somunlar, çörekler veya örgüler şeklinde şekillendirilebilir. Düz olarak veya reçel ya da çikolata kreması ile tüketilebilir. Dilimlendikten sonra tereyağında tarçınlı şekerli yumurtalı karışıma bulanıp kızartılabilir veya Fransızlara özgü açık sandviçlerde kullanılabilir.

BONUS

Tijgerbrood:

Hollanda'dan gelen bir ekmektir ve kaplan derisi gibi desenli çatlamış bir kabuğa sahiptir. Bu ekmek, buğday unu, su, maya, tuz ve pirinç hamuru ile yapılır. Pirinç hamuru, hamurun üzerine fırınlamadan önce sürülür ve bu, kabuğun çatlamasına ve kıvrılmasına neden olur.