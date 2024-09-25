Atelier September: İskandinav Minimalizmi ve Gastronomi Sanatının Buluştuğu Nokta

Kopenhag'ın kalbinde yer alan Atelier September, şef Frederik Bille Brahe'nin önderliğinde, sıcak ve davetkar bir atmosfer sunan bohem bir kafe olarak dikkat çekiyor. Eskiden bir antika mağazası olan bu mekan, eskiyle yeninin uyum içinde buluştuğu bir alan yaratıyor. Şimdi ise hem yerel halkın hem de turistlerin favori mekanı haline gelmiş durumda. Kafenin eski antika dükkanına ait izlerini, şimdiki modern kafe ile iç içe geçmiş halini yemeklerin sunulduğu tabaklarda görmek mümkün.

Atelier September'ın en belirgin özelliklerinden biri, titizlikle hazırlanmış ve yerel malzemelerle zenginleştirilmiş menüsü. Şef Frederik Bille Brahe'nin elinden çıkan bu lezzetler hem sade hem de yenilikçi bir yaklaşımla sunuluyor. İskandinavlara özgü çavdarlı ekşi maya ekmeği üzerinde özenle dilimlenmiş avokado tostları, kabak reçelli matcha granola kaseleri, segment doğranmış taze meyvelerle hazırlanan tabakları, yaban mersini reçeli ile hazırlanmış lezzetleri, taze çekilmiş çekirdekten demlenmiş kahveleri, mis gibi kokan bitki çayları ve gümüş tepsi içerisinde çırpılmış halde bulunan bulut gibi tereyağları hem lezzet hem de görsel açıdan adeta bir sanat eseri gibi.

Kafenin açık plan mutfağı, yemeklerin nasıl hazırlandığını izleme imkanı sunarak, davetkar ve samimi bir ortam yaratıyor. Büyük ada tezgahı üzerinde duran lokal üreticilerden satın alınan domatesler, limonlar, avokadolar seramik kaselerin içerisinde adeta Paul Cézanne natürmort tablosundan fırlamış gibi duruyor. Limonlu su içerisinde duran kaşık ile avokadolar özenle kabuklarından ayrıldıktan sonra mükemmel bir formda kesiliyor, ekşi mayalı ekmeğin üzerine yerleşmeyi bekliyor. Kayısı formda haşlanmış yumurta gümüş yumurtalıklarda, gümüş kaşık içerisinde tuz ve karabiber ile servis ediliyor. Menülerinin en çok tercih edilen lezzetleri arasında Comte peyniri, ekşi mayalı ekmek, yumurta, tereyağı ve yaban mersini reçeli ile hazırlanan "Morning Plate" ve badem unundan pancake üzerinde yaban mersini reçeli ve mascarpone kreması yer alıyor.

Kafe, günün her saati için ideal bir durak olmasının yanı sıra, Kopenhag'ın merkezinde kolay ulaşılabilir bir konumda bulunuyor. Mekan, sadece lezzetli yemekler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin enerjik sokaklarını keşfetmek ya da tarihi mekanları gezmek için mükemmel bir başlangıç noktası sağlıyor. Atelier September'da başlayan bir gün, Rosenburg Kalesi ve Kongens Have olarak adlandırılan parkta, simetrik olarak tasarlanmış peyzajın büyüsüyle vakit geçirmeye olanak tanıyor. Gastronomik olarak tatmini yüksek başlanan güne Torvehallerne'de yerel üreticilerin sebze meyve tezgahlarını gezip, lokal şarküteri ve peynirlerin tadına bakma ve alışveriş yapma imkanı sağlıyor.

Haftanın her günü açık olan bu mekanda, hafta içi sabah 7:30'dan akşam 5'e kadar, cumartesi günü 9'dan 4'e kadar, pazar günü ise 10'dan 4'e kadar kahvaltı veya hafif bir öğle yemeği keyfi yapabilirsiniz. Cuma günleri ve hafta sonunda dışarıda bir miktar lezzet kuyruğu bekleyebilirsiniz, erken gitmenizi öneririm. Kopenhag'a yolunuz düştüğünde güne Atelier September'dan başlayıp gastronomi, sanat ve tarihi merkez alarak planlanmış bir gezi ruhunuza, bedeninize ve midenize çok iyi gelecek!

Adres: Kronprinsessegade 62 1306 København Danimarka