Le Méridien İstanbul Etiler’de Geleneksel Lezzetler Modern Dokunuşlarla Buluşuyor

Le Méridien İstanbul Etiler, Ramazan'ın manevi atmosferini ve paylaşım ruhunu harmanlayarak La Torre Restaurant'ta eşsiz bir deneyime dönüştürüyor. Geleneksel tatların modern sunum teknikleriyle yorumlandığı iftar menüsü, misafirlere hem tanıdık hem de yenilikçi bir gastronomi yolculuğu vadediyor.

Geleneksel Tatların Dengeli Uyumu

Özenle hazırlanan menü; zengin serpme iftariyeliklerle başlayıp klasik mercimek çorbası ile devam ediyor. Ara sıcaklarda yer alan çıtır paçanga böreği ve ana yemek de ise geleneksel Hünkar Beğendi damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. Menü Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan fıstıklı güllaç ile hafif ve tatlı bir final yapıyor.

Şehrin Kalbinde Rafine Bir Buluşma Noktası

La Torre Restaurant, sunduğu özel iftar deneyimiyle aile, dost buluşmaları ve kurumsal iş yemekleri için sıcak ve rafine bir atmosfer sunuyor. Ramazan'ın birlik ve beraberlik duygusu, Le Méridien'in modern hizmet anlayışıyla birleşerek şehir hayatının merkezinde yeniden hayat buluyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan bu özel iftar menüsü, kişi başı 2.800 TL fiyatıyla misafirlerin beğenisine sunuluyor.