Bitkisel Sütlü Ürünler Bulabileceğiniz Adresler

Vinni the Vegan Witch / Çankaya, Ankara

Bir Ankaralı olarak listeye Ankara'dan da bir mekan eklemeden olmaz! Çankaya'da, Seymenler Parkı'na yürüme mesafesinde bulunan Vinni the Vegan Witch, kadın girişimci Arzu hanımın açtığı sıcak bir mekan. Menüsünde öne çıkan vegan lezzetler arasında damla sakızlı muhallebi, supangle, raw ve yaş pastalar var. Özellikle sipariş üzerine hazırladığı pastalar sanat eseri gibi, yemeye kıyamazsınız. Burası sadece lezzetleriyle değil düzenlediği atölyelerle de dikkat çekiyor; kurabiye ve sürmelik kaju yapımı, cilt bakımı, ve fotopentür gibi etkinlikler ile dolu dolu bir program sunuyor.

Ch'i For Life / Güzeloba, Antalya

Antalya'da Nirvana Hotels bünyesinde yer alan ve herkese açık olan Ch'i For Life, bitkisel bütünsel mutfağı, detoks programları, atölyeleri ve yoga etkinlikleriyle sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Glutensiz, şekersiz ve tamamen vegan mutfağında, sağlıklı pişirme yöntemlerini ön planda tutuyor; fermantasyon, filizlendirme, kurutma gibi tekniklerle gıdaların besin değerlerinin korunmasını sağlıyor. 'Eat the Rainbow' (gökkuşağını ye) felsefesini benimseyen Ch'i For Life, rengarenk sebzeler, meyveler, bakliyatlar ve tohumlarla nefis tabaklar hazırlıyor. Bunun yanı sıra vegan beslenme konusunda bitkisel süt yapımı, süper gıdalarla raw tarifler ve çocuklara yönelik atölyelerle vegan beslenmenin detaylarını öğretmeyi amaçlıyor. Menüsünde ev yapımı Hindistan cevizi sütü ile hazırlanan acı körili ramen'in yanı sıra smoothie kaseleri, milkshake, cheesecake, dondurma, sufle ve puding çeşitleri gibi birçok sağlıklı ve lezzetli seçenek bulunuyor.

Moda da Nata / Moda, Şaşkınbakkal

Türkiye'nin ilk Portekiz pastel de nata kafesi olan Moda da Nata, Moda'daki şubesi çok ilgi görünce Şaşkınbakkal'a da açıldı. Yürüyüşe çıktığım günler eve dönerken buraya uğrayıp yaktığım kalorileri hemen geri alıyorum! Bilmeyenler için Pastel de Nata, çıtır milföy hamurunun içinde yumuşacık bir krema dolgusu barındıran Portekiz mutfağının klasik bir lezzetidir. Mekanın Portekizli şefinin elinden çıkan natanın Hindistan cevizi sütüyle hazırladıkları vegan versiyonu da mevcut ve dönem dönem farklı vegan nata seçenekleri sunuluyor. Bu lezzeti yemek uygulamaları üzerinden sipariş edebilir ya da mekanda tadabilirsiniz. Ayrıca buranın bir de kitap kulübü var; katılımcıların önerileri doğrultusunda okuyacakları kitabı birlikte belirliyorlar ve her ayın son perşembesi online olarak bir araya geliyorlar. Örneğin Ekim ayında Portekizli yazar José Saramago'nun Görmek adlı romanını tartışmak üzere bir araya gelecekler.

Yaşam Vegan Cafe / Alsancak, İzmir

Alsancak'ta bulunan Yaşam Vegan Cafe, İzmir'in ilk vegan kafesi olarak biliniyor. Burayla ilk olarak kendi yapıp sattıkları vegan yoğurt, sosis ve sucukları sayesinde tanışmıştım. Badem sütüyle hazırladıkları oreo'lu ve muzlu mag ile yulaf sütüyle yapılan mozaik pasta ve cookie gibi tatlılar burada bulabileceğiniz seçeneklerden bazıları. Bir vegan olarak ülkemizde ev yemekleri, zeytinyağlılar ve mezeler bulmanın çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu durum vegan sütlü tatlılar ve et ikameleri için maalesef o kadar da kolay değil. Yaşam Vegan Cafe, bu boşluğu doldurarak geleneksel Türkiye lezzetlerini vegan hale getiriyor ve kendi üretimleri olan bitkisel et ikameleriyle, leziz vegan kebaplar ve burgerler de sunuyorlar.