Bir doğa klasiği: YEDİGÖLLER

Yedigöller farklı mevsimlerde kendine özgü güzellikler sunsa da en etkileyici mevsim ve en şiirsel ortam kuşkusuz sonbaharda yaşanıyor. Milli parkı bu kadar özel kılan şey; sonbaharda harika bir renk değişimi geçiren ağaçların varlığı. Ekim'de başlayan renk değişimi genelde Kasım ayında zirveye ulaşıyor. Kızıl, sarı ve turuncu tonlarındaki ağaçlarla Yedigöller en güzel haline bürünüyor ve düşen yapraklar da toprağı bir battaniye gibi örtüyor.

Yedigöller'e adını veren 1.500 metre mesafede birbirinin peşi sıra giden 7 küçük göl, zamanında vadi boyunca yer kaymaları ve vadi önlerinin tıkanmasıyla ortaya çıkan çukurlardan meydana gelmiş. Yüzeysel ve yer altı akışları ile birbirlerine bağlı bu göller Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl isimleri ile anılıyor. Göller, çevrelerinde oluşan bitki yapısı itibariyle ayrı ayrı karakterler taşıyor.

Göllerin kenarında, meşe, kayın, kavak ve köknar ağaçlarının arasında yürüyüş yapmak ve oksijen depolamak isteyenler için bulunmaz bir yer. Yedigöller'in herkesin gidebileceği oldukça kolay bir parkuru var. Burası treking turlarının en bilinen merkezlerinden biri. Parkuru yürüyerek gezmek 2-3 saat alıyor. Etraftaki güzelliklere bakmaktan vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Fotoğraf çekmeye meraklı olanlar için birbirinden güzel kareler var. Büyük Göl parkın en çok fotoğraflanan göllerinden. Tüm çevresini turlamak için bir kilometre kadar yürümeniz yeterli. Gölün hemen üç kilometre ilerisinde Kapankaya Manzara Seyir Yeri bulunuyor. Hava açık olduğunda buradan gölleri ve eşsiz peyzaj güzellikleri görmek mümkün.

Yedigöller'e Ulaşım ve Giriş Ücretleri

İstanbul-Yedigöller 290 km. Ankara-Yedigöller 200 km. İstanbul çıkışlı Yedigöller'e gitmek için iki ayrı güzergâh kullanabilirsiniz. Bolu şehir merkezinden sonra solda Yedigöller yol ayırımı bulunuyor. Bu yol kısa olmasına rağmen oldukça virajlı ve bozuk. Diğer bir yol da Mengen yolu. Mengen yol ayrımından devam edip Mengen'i geçtikten sonra sola Yedigöller yolu ayrılıyor. Sapaktan 48 km olan bu yol uzun olmasına rağmen daha düzgün. Sapaktan itibaren yol yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Ayrıca gideceğiniz zaman milli parkı ya da içerdeki tek müessese olan Habitat Evleri'ni arayıp yol durumunu da sorabilirsiniz. O gün hangi yolu tercih etmeniz gerektiği bilgisini konumlar eşliğinde veriyorlar. Habitat Evleri tel: 0374 229 40 10.

Milli Park alanı olan bölgeye girerken araç ve kişi sayısına göre ücret ödüyorsunuz.

2024 yılı için giriş ücretleri kişi başı 35 TL. Otomobil ve kamyonet ise 105 TL.

Konaklama ve Yeme-İçme Olanakları

Yedigöller genelde günübirlikçiler için ideal bir yer. Fakat çadır ve kamp kurabileceğiniz gibi tek konaklama seçeneğiniz olan Habitat Mesire Yerleri'nin ahşap bungalovlarında da kalabilirsiniz. 2015 yılından beri 18 bungalov ev ile hizmet sunuyorlar.

Büyükgöl üzerinde yer alan Habitat Restoran ve tanıtım merkezinde bulunan Sincap Cafe, Milli Park alanı içerisinde yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler. Menüsünde serpme veya yumurtalı kahvaltı seçenekleri, ızgara etler, makarnalar, gözleme, ekmek arası sucuk veya köfte gibi seçenekler var.

Milli parka en yakın süpermarket bir saat mesafede. Özetle piknik yapmak için çok elverişli bu alanda yiyeceklerinizi yanınızda getirmeyi unutmayın. Göl kenarlarında piknik için hazırlanmış ahşap masalar bulunuyor.