Rotamız: Bozcaada

Sabah kahvesi için; Coffee Shelter

2015'te açıldığı sene 'umarım uzun soluklu olur' dilekleri dilediğimiz, Bozcaada'nın tam göbeğinde, önündeki banklarda oturup geleni geçeni izleyebileceğiniz, kitabınızı okurken, espresso bazlı kahvenizi içebileceğiniz bir kafe. Günlük hazırladıkları 'cold brew' bizim en çok tercih ettiğimiz kahveleri. Hazır yakındayken, Veli Dede'den sakızlı kurabiyenizi alıp, kahvenin yanında tırtıklayabilirsiniz. Ayrıca kafenin içinde okul sıraları ve duvardaki fotoğraflar da görülmeye değer.







Güneşten bunalıp, öğle yemeğine kaçmak isteyenler için Vahit'in Yeri

Bu sene Yunan adaları eni konu övüldü. Deniz ürünlerinin lezzeti ve fiyatlarının uygunluğu hakkında bolca konuşuldu. Ancak şunu söylememize izin verin; Vahit'in Yeri'ndeki gibi yaratıcı deniz ürünlerini, değil Yunanistan'da, hiç bir ülkede yemedik. Her sene geldiğimiz ve her sene mutlu kalktığımız bir restoran. Restoranda yaklaşık 100 çeşit meze var ve meze dolabına gittiğinizde garsonlar tek tek anlatıyor her ürünü. Karidesli mantı, kalamar beyti ve beğendili ahtapot bizim tercih ettiğimiz ve en sevdiğimiz ürünlerden. Ayrıca fiyatlarının ortalama seviyelerde olduğunu belirtmekte de fayda var.







Gün batımından önce; Boboz

Bozcaada'nın büyüleyici ritüellerinden biri Polente'de, rüzgar güllerinin hemen önünde günü batırmak ve güneşe karşı içeceğinizin yanında aperitif tabağınız neden olmasın? Adada gün batımı popüler olunca, merkezdeki şarküteriler de gün batımı tabakları hazırlamış. Bizim favorimiz Boboz'dan aldığımız, içinde çeşitli peynirler, füme etler, siyah üzüm ve kuruyemiş olan gün batımı tabağı. Ayrıca aynı işletmeden kendinize sandviç de yaptırabilirsiniz.







Akşam Yemeği için In Vino

Bozcaada'ya gidip 2020'de kurulan İtalyan restoranı In Vino'da uğrayıp yemek yemeden dönmek olmaz. Bir aile işletmesi olan restoranın pizzaları çok sevilse de biz deniz ürünlerine bayıldık. Favorilerimiz; ahtapot carpaccio ve iç midye kavurma oldu.







Keyfi yudumlamak için Sapa

Günü Polente'de batırdınız, nefis bir yemek yediniz, şimdi sıra geldi günü Bozcaada sokaklarında sonlandırmaya. Mekanın nefis mocktail'leri var. İçeceklerinizi yudumlarken, binayı saran sarmaşıkların altında pencereden çalışan barmenleri izlemek pek keyifli.