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Havuçlu, Cevizli Atıştırmalık Bar

Havuçlu, Cevizli Atıştırmalık Bar
Zeynep Dinç Zeynep Dinç

Tüm malzemeyi karıştırıp iyice yoğurun. Pişirme kağıdını üzerine yerleştirip, elinizle bastırarak şekillendirin. Bir parmak kalınlığında dikdörtgen kalıp haline getirin. Üzerine cevizleri bastırarak yerleştirin. Pişirme kağıdının dışta kalan kanatlarını katlayıp paketleyin. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyin. Dilimleyip servis yapın.

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