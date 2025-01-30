Nohut Unlu Grissini
Nohut unu ile hazırlanan bu sağlıklı ve lezzetli grissini, çıtır çıtır yapısıyla atıştırmalıkların vazgeçilmezi olacak. Üzerine serpeceğiniz taze otlar ve baharatlarla daha da lezzetlendirilebilir, zeytin ezmesi ile servis ederek farklı bir tat yakalayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Deri bir karıştırma kabının içerisine; nohut unu, tuz, kabartma tozu, su, zeytinyağı, limon suyu ve susamı koyun. Tüm malzemeyi elinizle yoğurun ve hafif katı kıvamda bir hamur elde edin.
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2
Fırını 160 derece altüst fanlı konuma getirip, ısıtın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hamurdan yaklaşık serçe parmağı kalınlığında, arzu ettiğiniz boyutlarda uzun çubuklar hazırlayın. Hamurun şeklini tezgah üzerinde daha rahat verirsiniz.
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3
Hazırladığınız çubukları fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Yaklaşık 25-30 dakika, üstleri renk değiştirmeye başlayana kadar pişirin. Alt kısımları hafif çatlamaya başladığında, fırın tepsisinden alarak, sıcak olmayan fırın telinin üzerine aktarın. Üzerilerini temiz bir mutfak bezi ile örtüp, kurumaya bırakın.
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4
Kuruduktan sonra servis yapın.
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