Nohut Unlu Grissini

Nohut unu ile hazırlanan bu sağlıklı ve lezzetli grissini, çıtır çıtır yapısıyla atıştırmalıkların vazgeçilmezi olacak. Üzerine serpeceğiniz taze otlar ve baharatlarla daha da lezzetlendirilebilir, zeytin ezmesi ile servis ederek farklı bir tat yakalayabilirsiniz.