Portakallı Bar
Yoğun portakal aroması ve hafif dokusuyla portakallı bar, tatlı krizlerine ferah bir çözüm sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
1
Tabanı için un ve pudra şekerini bir karıştırma kabına alın. Soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla kum gibi dağılana kadar karıştırın.
2
Hazırladığınız hamuru 20x20 cm'lik bir fırın kabına bastırarak düzgünce yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
3
Dolgusu için küçük bir tencereye rendelenmiş havuç, toz şeker, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini alın. Orta ateşte havuç yumuşayana kadar 10 dakika pişirin. Ayrı bir kasede nişasta ile suyu iyice karıştırın. Tencereye ekleyip hızlıca karıştırın ve koyulaşana kadar pişirin. Hazırladığınız dolgu karışımını ocaktan alın.
4
Üzeri için beyaz çikolatayı küçük parçalara kırın ve benmari usulü eritin. İçine yağı ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.
5
Soğuyan tabanın üzerine portakallı dolguyu eşit şekilde yayın. Üzerine erittiğiniz beyaz çikolatayı dökün. Spatula yardımıyla düzleştirin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.
6
Sertleştikten sonra küçük dikdörtgen dilimler halinde kesin ve servis yapın.
