Patatesli, Peynirli Çubuklar

Patatesli, Peynirli Çubuklar
KOLAY

Çocuklarınızın afiyetle yiyeceği patatesli, peynirli çubuklar

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Mayaya 4-5 yemek kaşığı ılık su ekleyin ve kabarmasını bekleyin. Haşlanıp ezilmiş patates, yumurta, lor peyniri, krema, tuz ve mayayı iyice karıştırın. Unu eleyip yavaş yavaş mayalı karışıma ekleyin. Elastik bir kıvam alana kadar yoğurun. Temiz bir kaba alıp üzerini streç film ile kapatın. Hamur iki katına çıkana kadar 30-40 dakika sıcak bir ortamda dinlendirin.

  • 2

    Sürenin sonunda hamuru ikiye bölün. İnce bir dikdörtgen olacak şekilde açın. Daha sonra dilimler haline kesin. Bir adet hamur parçasını iki ucundan tutup farklı yönlerde kıvırın. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine fırça yardımı ile zeytinyağı sürün. Kimyon, haşhaş tohumu, çörek otu veya susam serpin. Fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

