Patatesli, Peynirli Çubuklar

Mayaya 4-5 yemek kaşığı ılık su ekleyin ve kabarmasını bekleyin. Haşlanıp ezilmiş patates, yumurta, lor peyniri, krema, tuz ve mayayı iyice karıştırın. Unu eleyip yavaş yavaş mayalı karışıma ekleyin. Elastik bir kıvam alana kadar yoğurun. Temiz bir kaba alıp üzerini streç film ile kapatın. Hamur iki katına çıkana kadar 30-40 dakika sıcak bir ortamda dinlendirin.