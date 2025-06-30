Avokadolu Tuzlu Kraker
Malzemeler
Yapılışı
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1
Avokadoyu bir çatal yardımıyla püre haline getirin. Bir kaba yulaf ezmesini, tam buğday ununu, zeytinyağını, limon suyunu, tuzu ve baharatları ekleyin. Üzerine avokado püresini katıp yoğurun.
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2
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekil verin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kabak çekirdeği, susam ve çörek otu serpiştirin. Hafifçe bastırarak yapışmasını sağlayın.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika, kenarları kızarana kadar pişirin. 5-10 dakika dinlendirip servis yapın.
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