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Öğünler Kraker Avokadolu tuzlu kraker

Avokadolu Tuzlu Kraker

Avokadolu Tuzlu Kraker
ORTA 20 DAKİKA

Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için avokadolu tuzlu kraker tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Avokadoyu bir çatal yardımıyla püre haline getirin. Bir kaba yulaf ezmesini, tam buğday ununu, zeytinyağını, limon suyunu, tuzu ve baharatları ekleyin. Üzerine avokado püresini katıp yoğurun.

  • 2

    Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekil verin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kabak çekirdeği, susam ve çörek otu serpiştirin. Hafifçe bastırarak yapışmasını sağlayın.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika, kenarları kızarana kadar pişirin. 5-10 dakika dinlendirip servis yapın.

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