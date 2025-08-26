Parmesanlı Çubuklar
Çıtır çubuklar parmesan peyniri aromasıyla atıştırmalıklara lezzet ve şıklık katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
Tüm malzemeyi derin bir kaba alın. Ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru unlanmış tezgaha alıp 2 bezeye ayırın. Bezeleri merdane yardımıyla 1-2 cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.
Daha sonra dilediğiniz uzunluklarda rulet veya bıçak yardımıyla kesin. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Fırça yardımı ile üzerlerine yumurta akı sürüp, bolca parmesan peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 13-15 dakika pişirin. Ilık ya da sıcak olarak servis yapın.
