Parmesanlı Çubuklar

Daha sonra dilediğiniz uzunluklarda rulet veya bıçak yardımıyla kesin. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Fırça yardımı ile üzerlerine yumurta akı sürüp, bolca parmesan peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 13-15 dakika pişirin. Ilık ya da sıcak olarak servis yapın.