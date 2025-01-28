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Öğünler Kraker Nohut çerezi

Nohut Çerezi

Nohut Çerezi
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Sağlıklı ve pratik atıştırmalık arayanlar için nohut çerezi tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Nohudu geniş bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ilave edin. İyice harmanlayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kıtırlaşana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

  • 2

    SOFRA SIRLARI

    *Bu çerezi uzun süre kilerinizde beklemiş, bayatlamış nohuttan da yapabilirsiniz. Nohudu akşamdan bol su ile dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp yukarıdaki tarifi uygulayın.

    *Hazırladığınız çerezi kapaklı cam bir kavanozda saklayabilirsiniz.

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