Nohut Çerezi
Sağlıklı ve pratik atıştırmalık arayanlar için nohut çerezi tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nohudu geniş bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ilave edin. İyice harmanlayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kıtırlaşana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
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2
SOFRA SIRLARI
*Bu çerezi uzun süre kilerinizde beklemiş, bayatlamış nohuttan da yapabilirsiniz. Nohudu akşamdan bol su ile dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp yukarıdaki tarifi uygulayın.
*Hazırladığınız çerezi kapaklı cam bir kavanozda saklayabilirsiniz.
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