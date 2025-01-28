Nohut Çerezi

Nohudu geniş bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ilave edin. İyice harmanlayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kıtırlaşana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.