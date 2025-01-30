Havuç ve Keten Tohumlu Kraker
Lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir tarif. Kolayca hazırlanan bu krakerler hem besleyici hem lezzetli. Çayın yanına ise mükemmel bir eşlikçi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ayıklanmış ay çekirdeğini blender'ın içine atarak toz haline gelene kadar çekin ve derin bir karıştırma kabına alın.
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2
5-6 parçaya böldüğünüz havucu, kabuğunu soyup 4 parçaya böldüğünüz soğanı ve kuru domatesi blender'a aktarın. Zeytinyağını da üzerine ekleyin. Tüm malzemelere karışıp, bütünleşene kadar çekip ay çekirdeğinin olduğu kaba aktarın.
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3
140 derece altüst fanlı konuma ayarladığınız fırını ısıtın. Karıştırma kabına karabuğday unu, keten tohumu, besin mayası, ve tuzu da ekleyerek elinizle karıştırın. Macun kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
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4
Macun kıvamındaki hamurdan elinizle parçalar kopararak, tezgah üzerinde 2-3 mm kalınlığında uzun hamurlar hazırlayın. Hazırladığınız kraker hamurlarını fırın tepsisine alın. 15 dakika boyunca pişirin.
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5
Fırını açıp, krakerleri ters yüz edin ve yaklaşık 15 dakika daha pişirin. Kıtırlaşıp, renkleri değişmeye başladığında fırından çıkarın. Soğuduktan sonra servis yapın.
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