Fırında Chia Kraker

Üzerine kenevir tohumu, besin mayası ya da limon suyu, tuz, rende sarımsak, kabak çekirdeği, ay çekirdeği ve zeytinyağını ekleyip bir kaşık ya da spatula ile karıştırın. Macun kıvamında bir harç elde etmiş olacaksınız. Karıştırırken çekirdeklerin bütün kalmasına dikkat edin.