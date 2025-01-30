Fırında Chia Kraker
Tohumlar, kabak çekirdeği ve susam gibi süper gıdalarla dolu, çıtır çıtır ve lezzetli bir atıştırmalık! Sarımsak ile tatlandırılmış bu tarif, sağlıklı bir kraker alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir karıştırma kabının içerisine chia tohumu ve susamı koyun. Üzerine su ekleyin ve karıştırın. 10 dakika bir kenarda bekletin. Chia tohumları ve susamlar suyu çekip, şişecekler.
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2
Üzerine kenevir tohumu, besin mayası ya da limon suyu, tuz, rende sarımsak, kabak çekirdeği, ay çekirdeği ve zeytinyağını ekleyip bir kaşık ya da spatula ile karıştırın. Macun kıvamında bir harç elde etmiş olacaksınız. Karıştırırken çekirdeklerin bütün kalmasına dikkat edin.
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3
Fırını 150 derece alt üst fanlı konumda ısıtın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız karışımın tamamını fırın tepsisine boşaltın ve spatula yardımıyla eşit olacak şekilde yayın.
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4
20 dakika boyunca pişirip, tepsiyi fırından çıkarın ve tersini çevirerek yeniden fırına koyun. Diğer tarafını da yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra elinizle dilediğiniz boyutlarda kırın.
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5
Hemen servis yapmayacaksanız, hava almayan, kapaklı bir kapta saklayın.
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