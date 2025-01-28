Tohumlu Kraker
Çıtır çıtır, besleyici ve lezzet dolu! Tohumlu Kraker, hem sağlıklı yağlar hem de lif açısından zengin bir atıştırmalık.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabak çekirdeği ve cevizi blender'de çekin. İçine ince doğranmış kabağı ekleyin. Tekrar çekin. Parmesanı, tohumları, kekiği ve biberiyeyi ilave edin. Blender'de 1-2 dakika çekin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine incecik olacak şekilde yayın.
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2
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra bıçak yardımı ile dilimleyin ya da elinizle gelişigüzel kırın. Maydanozlu sosla birlikte servis yapın.
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