Çilekli Cheesecake Bar
Klasik cheesecake lezzetini pratik bar formunda sunan çilekli cheesecake bar, hem hafif hem de göz alıcı bir tatlı alternatifi oluyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Taban için kurutulmuş çilek dilimlerini havanda dövün. Tüm taban malzemesini karıştırıp yoğurun.
-
2
Tezgaha pişirme kağıdı serip üzerinde bu karışımı elinizde bastırarak ince uzun bir dikdörtgen şekil verin.
-
3
Dolgu için keçi peyniri ve labneyi de bir kasede karıştırıp bu dikdörtgen tabanın üzerine blok şeklinde koyun.
-
4
Pişirme kağıdını iki taraftan paket gibi kapatıp raw cheesecake i buzdolabına kaldırın. En az 2 saat soğutun.
-
5
Dilimleyip üzerlerine çilek yerleştirin. 1 saat daha soğutup servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL