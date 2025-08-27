Tarif Ara
Çilekli Cheesecake Bar
KOLAY 15 DAKİKA

Klasik cheesecake lezzetini pratik bar formunda sunan çilekli cheesecake bar, hem hafif hem de göz alıcı bir tatlı alternatifi oluyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Taban için kurutulmuş çilek dilimlerini havanda dövün. Tüm taban malzemesini karıştırıp yoğurun.

  • 2

    Tezgaha pişirme kağıdı serip üzerinde bu karışımı elinizde bastırarak ince uzun bir dikdörtgen şekil verin.

  • 3

    Dolgu için keçi peyniri ve labneyi de bir kasede karıştırıp bu dikdörtgen tabanın üzerine blok şeklinde koyun.

  • 4

    Pişirme kağıdını iki taraftan paket gibi kapatıp raw cheesecake i buzdolabına kaldırın. En az 2 saat soğutun.

  • 5

    Dilimleyip üzerlerine çilek yerleştirin. 1 saat daha soğutup servis yapın.

