Yeşil mercimeğin üzerine dört parmak geçecek kadar su ilave edip bir gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzün. Yeniden üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin. Mercimek yumuşayana kadar haşlayın. Haşlama sırasında tencerenin kapağını açık tutmaya özen gösterin. Bu şekilde gazının daha rahat çıkması sağlanır.

Bir tencerede küp doğranmış soğanı hafif renk değiştirene kadar zeytinyağında çevirin.

Rendelenmiş patates, haşlanıp suyu süzülmüş mercimek, tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızıbiberi ekleyip karıştırın.

Ocağı kapatın. Kıyılmış maydanozu ilave edip karıştırın.

Bir adet yufkayı masaya serin. Yufkayı yağlamak için zeytinyağı ve suyu karıştırın. Hazırladığınız yağlı karışımdan üzerine sürün.

Yufkayı dik şeritler halinde kesin. Şeritlerin bir ucuna mercimekli harçtan yarım yemek kaşığı koyarak üçgen şeklinde sarın. Kenarlarda kalan şeritler kısa olacağı için o kısımları birleştirerek sarabilirsiniz. Kalan tüm yufkaları aynı şekilde hazırlayın.

Tepsiye pişirme kâğıdı serin ve sardığınız böreklerin pişireceğiniz kadarını üzerine yerleştirin. Üzerlerini, kalan yağlı karışımla yağlayıp susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ve turbo ayarında börekler kızarana kadar pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.