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Tohum Kraker

Tohum Kraker
Esra Eskikan Sinanoğlu Esra Eskikan Sinanoğlu

Yumurtayı derin bir kaba kırın ve çırpın. Kalan tüm malzemeleri üzerine ilave edin.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız karışımı üzerine dökün. Kaşık ya da spatula yardımıyla her tarafı eşit olacak şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 140 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Elinizle kırarak parçalara ayırın ve servis yapın.

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