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Köfteli, Enginarlı Semizotu Yemeği

Köfteli, Enginarlı Semizotu Yemeği
Esra Eskikan Sinanoğlu Esra Eskikan Sinanoğlu

Köfte için harcı için tüm harç malzemesini iyice yoğurun. Harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Yuvarlama sırasında ara sıra elinizi yağlayın ya da su ile ıslatın.

Semizotunun yapraklarını dallarıyla birlikte elinizle küçük parçalar halinde koparın. Havucu, soğanı, enginarı ve domatesleri farklı kaplar içine küp doğrayın. Enginarın kararmaması için limon su içinde bekletin. Pirinç ve bulguru yıkayın.

Bir tavada sade yağı eritin ve köfteleri rengi dönene kadar pişirin.

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